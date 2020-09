Crash Bandicoot 4: Demo für Vorbesteller angekündigt

Vorbesteller können eine Demo spielen.

Falls ihr „Crash Bandicoot 4“ vor dem offiziellen Launch testen möchtet, könnt ihr im Vorfeld eine Demo laden. Die gestern angekündigte Anspielfassung hat allerdings einen Haken. Einen Zugriff darauf erhalten lediglich Vorbesteller der digitalen Fassung, was den Sinn einer Demo im Grunde aushebelt. Im PlayStation Store wird auf eine sofortige Bezahlung hingewiesen.

Demo ab 16. September zum Download

Veröffentlicht werden soll die Demo von „Crash Bandicoot 4“ am 16. September 2020. Nach dem Start könnt ihr ein paar Level aus der Mitte des Spiels testen. Dazu zählen die Spielabschnitte „Snow way out“ (Eingeschneit) und „Dino Dash“ (Dino-Spurt). Zudem bekommt ihr die Möglichkeit, „Dinge aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben“ – und zwar aus der Sicht von Dr. Neo Cortex in einer alternativen Zeitlinie von „Eingeschneit“.

In der Regel werden Demos veröffentlicht, um potentielle Käufer von den Qualitäten eines Spiels zu überzeugen, sodass sie im Anschluss den Kauf des jeweiligen Spiels in die Wege leiten. Im Fall von „Crash Bandicoot 4“ müssen die Interessenten zunächst vorbestellen, können das Spiel dann anhand der Demo-Inhalte testen und müssen im Anschluss eine Stornierung beantragen, sofern ihnen das Gezeigte nicht zusagt.

Tawna im Video vorgestellt

Schon gestern konnte ein weiterer Charakter von „Crash Bandicoot 4“ in Augenschein genommen werden. Dabei handelt es sich um die Serienveteranin Tawna, die Crash in „Crash Bandicoot 1“ aus den Fängen von Dr. Cortex befreien musste. Ein Gameplay-Video, das ihr in der verlinkten Meldung vorfindet, zeigt, wie sich die Dame spielt.

Bis zum Launch der Vollversion müsst ihr euch noch etwas gedulden: „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ wird am 2. Oktober 2020 für Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Mehr zum neuen Spiel erfahrt ihr in unserer „Crash Bandicoot 4“-Übersicht.

