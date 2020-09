Nintendo Switch: Produktionssteigerung und 4K-Modell im Jahr 2021, so Bloomberg

Nintendo Switch: Pro-Modell im Jahr 2021?

Aktuellen Berichten zufolge soll sich Nintendo dazu entschlossen haben, die Produktion der Switch bis Ende des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 (1. April 2020 – 31. März 2021) noch einmal anzukurbeln.

Anfang August erhöhte Nintendo die Produktionsaufträge zunächst auf 25 Millionen Einheiten, um die durch die Corona-Krise und Spiele wie „Animal Crossing: New Horizons“ gestiegene Nachfrage befriedigen zu können. Laut einem Bericht aus dem Hause Bloomberg soll die Produktionsmenge bis Ende des Fiskaljahres auf 30 Millionen Einheiten erhöht werden. Wie es weiter heißt, arbeiten die Fertigungsbetriebe nun bei einer Kapazität von 120 Prozent.

4K-Modell der Switch im Jahr 2021?

Bereits im vergangenen Monat wurde berichtet, dass Nintendo in der Tat an einem weiteren Modell des erfolgreichen Handheld-Konsolen-Hybriden arbeitet. Hierbei sollen wir es mit einer Art Switch Pro zu tun haben, die mit einer leistungsstärkeren Hardware versehen wurde, mit der die neue Switch in der Lage sein soll, Spiele in der 4K-Auflösung darzustellen.

Wie es im aktuellen Bericht von Bloomberg heißt, befindet sich das 4K-Modell der Switch in der Tat in Arbeit und ist derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 vorgesehen. Laut Bloomberg sollen verschiedene Dritthersteller, die von Nintendo darum gebeten wurden, ihre Switch-Projekte auf die 4K-Auflösung zuzuschneiden, die leistungsstarke Version der Switch bestätigt haben.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Nintendo lässt aber weiterhin auf sich warten. Sollten sich diesbezüglich konkrete Informationen ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

