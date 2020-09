Xbox Series X: Preis und Termin bestätigt – Vorbestellungen starten in Kürze

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass die Xbox Series X am 10. November 2020 zum Preis von 499,99 Euro auf den Markt kommen wird. Die Vorbestellungen starten in zwei Wochen.

Die Xbox Series X/S hat endlich einen Termin.

Jetzt ist es offiziell: Nachdem nach dem gestrigen Leak nicht zweifelsfrei klar war, ob neben der Xbox Series S auch die Xbox Series X am 10. November 2020 auf den Markt kommen wird, folgte heute die offizielle Bestätigung.

Auch der Preis wurde in Stein gemeißelt. Demnach wird die Xbox Series X für 499,99 Euro in den Regalen der Händler liegen. Doch ab wann kann die Konsole vorbestellt werden? Auch hierzu gab es eine offizielle Antwort: Ab dem 22. September 2020 werden die ersten Bestellungen entgegengenommen.

Erscheinen wird die Xbox Series X – wie auch die Xbox Series S – in einer Woche, in der Titel wie „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Dirt 5“ auf den Markt gebracht werden. Aber auch andere Spiele werden bereits am Launch-Tag zur Verfügung stehen.

Dazu schreibt Microsoft: „Bereits am ersten Tag genießt du Next-Gen-Versionen von Gears Tactics, Tetris Effect: Connected, sowie Assassin’s Creed Valhalla und Watch Dogs: Legion von Ubisoft.“

Xbox Game Pass mit EA Play

Auch macht Microsoft in der heutigen Ankündigung auf den Xbox Game Pass aufmerksam, der nochmals erweitert wird. In Zusammenarbeit mit Electronic Arts wird die EA Play-Mitgliedschaft ein fester Bestandteil des Aboangebotes – ohne zusätzliche Kosten.

„Zusätzlich zu den 100+ Spielen in der Xbox Game Pass-Bibliothek spielen Ultimate- und PC-Mitglieder mehr als 60 weitere EA-Titel, darunter FIFA 20, Titanfall 2 sowie Need for Speed Heat und erhalten Zugang zu populären Marken wie Battlefield, Mass Effect, Skate und Die Sims“, so Microsoft.

Verfügbar ist der Xbox Game Pass natürlich auch auf der Xbox Series S, die als Einstiegskonsole etabliert werden soll. Käufer der abgespeckten Konsole müssen auf das Disklaufwerk verzichten und erhalten eine Hardware, die deutlich weniger Leistung als die Xbox Series X hat. Im Gegenzug kostet die kleinere Konsole nur 299,99 Euro.

Zum Thema

Offen ist weiterhin, wann die PS5 den Markt erobern soll und welchen Preis Sony dafür verlangen wird. Da Microsoft inzwischen einen Schritt weiter ist, dürften die Japaner in Kürze nachziehen.

