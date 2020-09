Chronos Before the Ashes: Trailer, Releasetermin und Details zum Rollenspiel der Darksiders 3-Macher

Nach der offiziellen Ankündigung von "Chronos: Before the Ashes" für die Konsolen in dieser Woche folgte heute ein passender Trailer. Auch frische Details wurden veröffentlicht.

"Chronos: Before the Ashes" erscheint im Dezember.

Nachdem entsprechende Gerüchte schon seit längerer Zeit die Runde machten, wurde das Rollenspiel „Chronos: Before the Ashes“ in dieser Woche auch offiziell für die Konsolen angekündigt.

Ergänzend zu dieser Ankündigung stellten THQ Nordic und die verantwortlichen Entwickler von Gunfire Games heute nicht nur einen passenden Trailer zur Verfügung. Darüber hinaus wurden frische Details zum neuen Werk der „Darksiders 3“- und „Remnant: From the Ashes“-Macher in Umlauf gebracht. Wie es unter anderem heißt, versteht sich „Chronos: Before the Ashes“ als eine spannende Mischung aus einem Rollenspiel und einem Adventure.

Alterungsmechanik soll für einen frischen Ansatz sorgen

„Chronos: Before the Ashes“ verfrachtet euch in eine Welt, in der eine dunkle Macht für Chaos und Verderben sorgt. Um dieser Gefahr Einhalt gebieten zu können, erkundet ihr ein verzweigtes Labyrinth, das sich nur einmal pro Jahr öffnet. Scheitert ihr bei eurem Vorhaben oder segnet das Zeitliche, schließt sich der Dungeon und öffnet sich erst nach einem Jahr erneut.

Rollenspiel-typisch greift ihr auf eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen zurück, die euch in die Lage versetzen, die zahlreichen Monster in die Schranken zu weisen. Für einen frischen Ansatz im Genre wird laut offiziellen Angaben die Alterungsmechanik von „Chronos: Before the Ashes“ sorgen.

„Jedes Mal, wenn der Spieler stirbt, altert er ein Jahr. Die Spieler müssen sich ans fortschreitende Alter anpassen, während sie ihren Charakter voranbringen. Sie beginnen jung, geschickt und flink, werden dann aber immer weiser und wenden sich mehr und mehr der Magie zu“, heißt es hierzu.

„Chronos: Before the Ashes“ erscheint am 1. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch. Anbei der aktuelle Trailer zum kommenden Werk von Gunfire Games.

