Immortals Fenyx Rising: Name und Termin bestätigt – Neuer Trailer & Gameplay

Am Abend bestätigte Ubisoft, dass "Gods & Monsters" nun in der Tat unter dem Namen "Immortals Fenyx Rising" veröffentlicht wird. Darüber hinaus stellte das Unternehmen frische Spielszenen und einen neuen Trailer bereit.

"Immortals Fenyx Rising" erscheint im Dezember 2020.

Was in den vergangenen Tagen bereits in Form von Gerüchten die Runde machte, wurde am Abend auch von offizieller Seite bestätigt: So wurde „Gods & Monsters“ in der Tat in „Immortals Fenyx Rising“ unbenannt.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass das Action-Adventure hierzulande im Dezember 2020 für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird. Begleitet wurde die heutige Präsentation im Rahmen von „Ubisoft Forward“ von frischen Spielszenen sowie einem neuen Trailer zu „Immortals Fenyx Rising“. Die entsprechenden Videos haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Einsicht eingebunden.

Beweist euch in Luft- und Nahkämpfen

„Immortals Fenyx Rising“ verfrachtet euch in die griechische Mythologie, in der ihr eure gottgegebenen Fähigkeiten und Waffen kombinieren müsst, um euch gegen mystische Gegner wie Zyklopen, Minotauren oder die Medusa zu behaupten. Versprochen werden packende Schlachten zu Land und in der Luft. In der Rolle von Fenyx besteht eure Aufgabe darin, die Götter von einem dunklen Fluch zu befreien.

Zum Thema: Immortals Fenyx Rising: Release noch 2020 – Termin, Bilder und Details aufgetaucht

Wer „Immortals: Fenyx Rising“ vorbestellt, darf sich auf die „A Tale of Fire and Lightning“ genannte Bonus-Quest freuen. Wie es in der heutigen Ankündigung weiter hieß, wird „Immortals: Fenyx Rising“ ab dem 3. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, Nintendos Switch, Google Stadia und die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 erhältlich sein.

