Prince of Persia Remake: Ankündigung, Gameplay und Termin

Ubisoft hat in den Abendstunden das "Prince of Persia Remake" offiziell angekündigt. Erscheinen wird der Titel im Januar des kommenden Jahres für Konsolen und PC. Einen ersten Trailer seht ihr schon heute.

Das Remake von "Prince of Persia" wurde angekündigt.

Nach den vorangegangenen Gerüchten und Hinweisen hält sich die Überraschung sehr in Grenzen: Ubisoft hat in den Abendstunden die Entwicklung von „Prince of Persia Remake“ offiziell gemacht. Angekündigt wurde der Titel mit ersten Trailer- und Gameplay-Szenen.

Und auch der Termin wurde in Stein gemeißelt. Der Launch wird demnach am 21. Januar 2021 für PS4, Xbox One und PC erfolgen. Verwirrend: In der Videobeschreibung des Trailers ist im Gegensatz zur Ankündigung gar von einer zeitgleichen Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series X die Rede. Allerdings dürfte damit die Abwärtskompatibilität gemeint sein.

Boni für Vorbesteller

„Der Prinz ist zurück! Erlebe dieses Ubisoft-Remake erneut oder entdecke es zum ersten Mal. Begib dich in diesem zeitlosen Klassiker auf ein Abenteuer, bei dem der Prinz das Königreich vor dem verschlagenen Wesir retten muss“, so Ubisoft in der heutigen Ankündigung.

Auch erste Angaben für Vorbesteller wurden herausgegeben: Falls ihr den Titel rechtzeitig vorbestellt, erhaltet ihr einen Zugriff auf das „Zurück zu den Ursprüngen“- Set, das mit einem Skin des Originalprinzen, einem Originalwaffen-Set und einem Klassikfilter, durch den ihr das Spiel wie in der Vergangenheit erleben könnt, daher kommt.

Die Vorbestellter-Boni in der Übersicht:

Das Original-Prinzenkostüm aus Prince of Persia: The Sands of Time

Die Original-Waffensammlung des Prinzen

Ein klassischer Filter, der das Aussehen und das Gefühl des Spiels auf dem Bildschirm verändert, so als ob die Spieler das Spiel der Vergangenheit spielen würden

Ubisoft verspricht neue Charaktermodelle und Filmsequenzen, sowie verbesserte Stimmen, Sounds, Parkour-Animationen und Soundtracks. Auch am Gameplay wurde Hand angelegt. Für die Entwicklung zeichnen sich Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai verantwortlich.

Als Spieler erlebt ihr in „Prince of Persia“ den Wunsch des Prinzen nach Erlösung, nachdem er unwissentlich den Sand der Zeit auf das Königreich des Sultans losgelassen hat. Wie im Original navigiert ihr euch gemeinsam mit der Tochter des Maharajas, Prinzessin Farah, durch den Palast, bekämpft Schwert schwingende Feinde, manövriert euch durch mit Fallen bestückte Räume und stellt euch dem bösen Vizier, der den Sand der Zeit kontrolliert.

Der unten eingebettete Trailer gewährt einen ersten Blick auf das Remake des beliebten Klassikers, das mit aktualisierter Optik, Texturen und mehr beeindrucken soll. In einem weiteren Video rücken einige Schnippsel aus der Alphaversion des Titels in den Fokus. Sobald weitere Details folgen, lassen wir es euch wissen.

