PS5 & Xbox Series X: Verkauf der Hardware ein Verlustgeschäft, so ein Insider

PS5: Hardware ein Verlustgeschäft?

Nachdem uns in dieser Woche zunächst ein Leak alle wichtigen Details zur Markteinführung der Xbox Series S beziehungsweise der Xbox Series X lieferte, zog Microsoft wenige Stunden später nach und bestätigte den Leak.

Ergänzend dazu meldete sich der Venturebeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb zu Wort. Wie dieser berichtet, haben wir es bei der Xbox der neuen Generation sowie der PlayStation 5 mit teurer Hardware zu tun, die zumindest zum Launch offenbar subventioniert werden muss, um sie zu einem für die Kunden akzeptablen Preis anbieten zu können.

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, wird die Xbox Series X zum Preis von 499,99 Euro beziehungsweise US-Dollar ins Rennen geschickt. Der Preis der Xbox Series S hingegen beläuft sich auf 299,99 Euro/US-Dollar. Laut Grubb wird Microsoft zum Launch bei beiden Systemen draufzahlen. Für die größeren Verluste beim Verkauf der Hardware wird laut Grubb allerdings die Xbox Series S sorgen.

Hinsichtlich der PlayStation 5 führte Grubb aus, dass wohl auch Sony Interactive Entertainment die Hardware mit Verlust verkaufen wird – zumindest bei der digitalen Ausgabe der PlayStation 5. Dies lässt den Gedankengang zu, dass die Digital-only-Version der PlayStation 5 deutlich günstiger angeboten werden könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Stattdessen hält sich Sony Interactive Entertainment bezüglich der Markteinführung der PlayStation 5 weiterhin bedeckt. Zuletzt war in unbestätigten Gerüchten die Rede davon, dass der Preis und der Termin der PS5 in der nächsten Woche enthüllt werden könnten. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

Yes. It’s taking a loss on both the S and X, and it seems like it’s taking a bigger loss on S.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 9, 2020