Xbox Series X/S: Ankündigung war für kommende Woche geplant

Die Xbox Series S bringt es auf 4 TFlops GPU-Leistung.

Nachdem sich Sony und Microsoft monatelang in Schweigen hüllten, gingen die Redmonder in dieser Woche in die Offensive. Nicht nur der Termin und der Preis der Xbox Series X wurden genannt. Auch die Ankündigung der Xbox Series S erfolgte. So ganz freiwillig war die Enthüllung allerdings nicht. Ein vorangegangener Leak machte die Schritte offenbar notwendig.

Auf Twitter legte das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer nach und betonte, dass die Informationen zur Xbox Series X und Xbox Series S nicht in dieser Woche geteilt werden sollten. Geplant war die Ankündigung für die kommende Woche.

Es sollte nächste Woche passieren

„Ich weiß, dass auf den Preis, den Termin und das Vorbestelldatum eine Weile gewartet werden musste“, so Spencer auf Twitter . „Vielen Dank an die Community für ihre Unterstützung und Ermutigung. [Es ist] großartig, die Reaktionen zu sehen. [Und ich bin] wirklich stolz darauf, wie das Team mit der improvisierten Ankündigung umgegangen ist. Es sollte eigentlich nächste Woche passieren, aber naja… Ich kann den Launch kaum erwarten.“

Fest steht seit dieser Woche, dass die Xbox Series X und die Xbox Series S am 10. November 2020 auf den Markt kommen werden. Auch wenn die Konsolen recht ähnlich klingen, handelt es sich in Bezug auf die Leistung um sehr unterschiedliche Systeme. Während das X-Modell eine GPU-Leistung von 12,15 Tflops erreicht, sind es beim S-Modell nur 4 Tflops. Eine Gegenüberstellung der technischen Details findet ihr hier.

Die unterschiedliche Ausstattung wirkt sich natürlich auf den Preis aus. Die Xbox Series X kostet 499,99 Euro, die Xbox Series S hingegen nur 299,99 Euro. Die Vorbestellungen starten am 22. September 2020. Bei Amazon ist die Xbox Series X bereits gelistet:

Unklar ist nach wie vor, wann Sony mit den Enthüllungen zur PS5 nachziehen wird. Spekulationen zufolge könnten die Japaner in der kommenden Woche für einschlägige Ankündigungen sorgen. Spannend wird die Preisgestaltung: Zwar bringt auch Sony zwei Modelle der PS5 auf den Markt. Allerdings verzichtet das Unternehmen bei der Digital Edition lediglich auf das Disk-Laufwerk.

