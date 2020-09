Little Nightmares 2: TV- und Day-One-Editionen sowie Extras für Vorbesteller vorgestellt

Zum Abschluss der Woche stellte Bandai Namco Entertainment die Day One- und TV-Editionen zum kommenden Horror-Abenteuer "Little Nightmares 2" vor. Darüber hinaus wurde auf die Extras für Vorbesteller eingegangen.

"Little Nightmares 2" erscheint im Frühjahr 2021.

Aktuell arbeiten die Entwickler der Tarsier Studios am Horror-Abenteuer „Little Nightmares 2“, das Anfang des kommenden Jahres veröffentlicht wird.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher Bandai Namco Entertainment bekannt gab, wird „Little Nightmares 2“ in Form verschiedener Versionen veröffentlicht. Neben der Standard-Ausgabe werden zudem die TV- und Day One-Editionen ins Rennen geschickt.

Auch über die Extras für Vorbesteller wurde gesprochen. Wer „Little Nightmares 2“ bei teilnehmenden Händlern vorbestellt, erhält beispielsweise eine Mokujin-Maske für Mono, die von dem beliebten „Tekken“-Charakter inspiriert wurde. Bei einer Vorbestellung über den offiziellen Store von Bandai Namco Entertainment wartet zudem ein Mono-Schlüsselanhänger.

Diese Inhalte warten in der TV-Edition

Die Day-One-Edition von „Little Nightmares 2“ umfasst neben dem Hauptspiel den DLC „Dachboden der Wichte“ sowie ausgewählte Stücke des Soundtracks. Hinzukommt eine klassische Collector’s Edition in Form der sogenannten TV-Edition, die zum einen alle Inhalte der Day-One-Edition bietet. Ebenfalls enthalten sind eine TV-Sammlerbox und das Hauptspiel in einer PVC-Verpackung.

Zum Thema: Little Nightmares 2: Erscheint für PS5 & Xbox Series X – Kostenloses Upgrade & Gameplay

Abgerundet wird die TV-Edition von einem Fluchtdiorama, in dem Mono und Six durch die TV-Geräte reisen, dem kompletten digitalen Soundtrack zum Horror-Abenteuer, dem 56 Seiten starken Artbook „The Art of Little Nightmares 2“, einem exklusiven Steelbook, digitalen Avataren und Hintergründen, exklusiven Stickern sowie einer 3D-Karte, die exklusiv bei einer Bestellung im offiziellen Bandai Namco Entertainment-Store auf die Kunden wartet.

„Little Nightmares 2“ wird am 11. Februar 2020 für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

