Panzer Dragoon: Remake soll in Kürze für die PS4 erscheinen

Das Remake zu "Panzer Dragoon" erscheint bald für die PS4.

Nach der offiziellen Ankündigung im Jahr 2018 wurde das Remake zum Action-Titel „Panzer Dragoon“ bisher nur für Nintendos Switch veröffentlicht.

Wie der Publisher Forever Entertainment und die Entwickler der MegaPixel Studios zum Abschluss der Woche noch einmal bestätigten, wird derzeit eifrig an Umsetzungen für den PC und die PlayStation 4 gearbeitet. Einen konkreten Termin ließen sich die Verantwortlichen bisher zwar nicht entlocken, wiesen allerdings darauf hin, dass der PC und die PlayStation 4 „bald“ mit dem Remake zu „Panzer Dragoon“ versorgt werden.

Offiziellen Angaben zufolge durchstreift ihr im Remake von „Panzer Dragoon“ sieben abwechslungsreiche Level – die Settings reichen dabei von von tropischen, blauen Ozeanstädten bishin zu komplexen, unterirdischen Ruinen. Mit der verbesserten 360-Grad-Steuerung und der neuen Lock-On-Funktion könnt ihr eure zahlreichen Widersacher dabei noch effektiver bekämpfen.

Zum Thema: Panzer Dragoon: Remakes der ersten beiden Teile in Arbeit

„Bekämpfe den Prototyp-Drachen, der gemeinsam mit riesigen bösen Libellen, angst einflößenden menschengroßen Wespen, gigantischen Sandwürmern und tödlichen fliegenden Kampfschiffen auftaucht“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Sollte die PlayStation 4-Version des „Panzer Dragoon“-Remakes einen konkreten Releasetermin spendiert bekommen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Panzer Dragoon: Remake will be soon available on additional gaming platforms!

📢First up: Steam, GOG, and PlayStation 4📢

Follow us to get the latest news about the Panzer Dragoon games 🐉 pic.twitter.com/kRduv1NmGl

— Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) September 11, 2020