PS5: Upgrade-Branding, Promotion und Preisgerücht

Viele der kommenden Current-Gen-Spiele können mit einem Upgrade auf die nächste Generation angehoben werden. Und damit die Spieler vor dem Kauf eines PS4-Games direkt wissen, ob der Titel ihrer Wahl die Möglichkeit bietet, auf die PS5-Fassung aktualisiert zu werden, werden die Cover mit einem Logo versehen, das erstmals auf dem Packshot von „Immortals Fenyx Rising“ zu sehen ist.

Das Logo erkennt ihr auf der Unterseite des hier verlinkten Covers. Dort heißt es kurzerhand: „PS5 Upgrade Available“. Schon seit gestern Abend ist bekannt, dass „Immortals Fenyx Rising“ am 3. Dezember 2020 für PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Google Stadia, Xbox Series X und Xbox One erscheinen wird.

An anderer Stelle kam das Gerücht auf, dass Sony den Preis der PS5 nach der Ankündigung von Microsoft nach unten korrigiert hat. So möchte Gamereactor von nicht näher genannten Quellen erfahren haben, dass Sony aufgrund des „aggressiven Preispunktes der Xbox Serie S und Xbox Serie X die Entscheidung getroffen hat, den Preis der PS5 zu senken.“

Demnach soll Sony für die PS5 Digital Edition aktuell einen Preis von 399 Dollar anstreben. Im Fall der Standard-Version der PS5 sollen es wie bei der Xbox Series X knapp 500 Dollar sein. Vermutet wird allerdings schon länger, dass Sony den genanten Preispunkt nicht überschreiten wird. Die offizielle Ankündigung zu diesem Thema lässt weiterhin auf sich warten.

Auf Twitter und Co werden momentan Bilder verbreitet, die einen Blick in eine Filiale von EB Games Australia werfen lassen. Zu sehen sind dort mehrere von der Decke hängende Werbeposter, auf denen die PS5 samt DualSense-Controller zu sehen ist.

Außerdem abgebildet sind der Slogan „Play Has No Limits“ und der Verweis auf die Veröffentlichung der Konsole im Rahmen des Weihnachtsgeschäftes. Die gestartete Promo-Maßnahme ließ das Gerücht aufkommen, dass sich Sony unmittelbar auf die Vorbestellungen der Konsole und die Nennung des Termins vorbereitet.

Allerdings ist der grobe Verweis auf „Holiday 2020“ recht merkwürdig. Es könnte sich also um eine Werbemaßnahme handeln, die unabhängig von einer bevorstehenden Termin-Enthüllung gestartet wurde.

