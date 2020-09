Godfall: Gameplay-Präsentation zeigt einen kurzen Kampf & Aegishorn-Teaser

"Godfall" zählt zu den ersten Spielen, die für die PS5 auf den Markt gebracht werden.

Gearbox Publishing und Counterplay Games haben ein recht kurzes Gameplay-Video zum kommenden Action-Rollenspiel „Godfall“ veröffentlicht. In den Fokus des rund 40 Sekunden langen Clips rückt ein Kampf. Anschauen könnt ihr euch das Ganze im unten eingebetteten Youtube-Video sowie auf Twitter.

Mehr Gameplay in vorangegangenen Videos

Deutlich längere Gameplay-Walktroughs mit Szenen aus „Godfall“ wurden in den vergangenen Wochen in den Umlauf gebracht. Beispielsweise könnt ihr euch ein Video anschauen , in dem die Waffenklassen, die grundlegenden Steuerungsmechanismen, die Kampftechniken mit Doppelklinge (Dual Blade), Langschwert und Schild sowie der Mid-Boss Phalanxer in den Mittelpunkt rücken. Weitere Meldungen mit Videos dieser Art findet ihr in unserer „Godfall“-Übersicht

„Godfall“ spielt in einer Fantasy-Welt, in der ihr die Rolle eines Valorianischen Ritters einnehmt. Gespielt werden kann der Titel allein oder mit Freunden, während ihr durch elementare Reiche reist.

Zu den Besonderheiten der PS5-Version gehört das haptische Feedback des DualSense-Controllers, mit dem sich laut Hersteller eine Vielzahl an Oberflächen und Texturen simulieren lassen. Weitere Einzelheiten dazu findet ihr in dieser Meldung.

Zum Thema

Erscheinen wird „Godfall“ Ende 2020 für PC und PlayStation 5. Einen präzisen Termin gibt es bislang nicht. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Material mit einer kurzen Szene aus „Godfall“. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Update: Länger als der Gameplay-Teaser ist auch der Teaser-Trailer zu Aegishorn nicht. Zu sehen ist diesmal die Valor-Plate „Aegishorn“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Godfall