PS5: Nächster Games-Showcase angekündigt – Wir verraten euch den Termin

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In dieser Woche bestätigte Microsoft, dass die Xbox Series X und die Xbox Series S ab dem 10. November 2020 zum Preis von 499,99 Euro beziehungsweise 299,99 Euro erhältlich sein werden.

Sony Interactive Entertainment hingegen hält sich weiterhin zurück und spricht hinsichtlich der PlayStation 5 lediglich von einem Launch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Möglicherweise erfahren wir allerdings schon in der kommenden Woche mehr. So kündigte Sony Interactive Entertainment am Wochenende den nächsten großen Games-Showcase zur PlayStation 5 an.

Enthüllung des Launchtermins und des Preises geplant?

Das besagte Online-Event wird am kommenden Mittwoch, den 16. September 2020 um 22 Uhr unserer Zeit stattfinden. Offiziellen Angaben zufolge bringt es der Games-Showcase auf eine Laufzeit von rund 40 Minuten und wird uns einen ausführlichen Blick auf diverse First- und Third-Party-Produktionen ermöglichen, die im Launchzeitfenster der PlayStation 5 und darüber hinaus veröffentlicht werden.

Bisher spricht Sony Interactive Entertainment zwar nur von der Präsentation von Spielen, allerdings ist nicht auszuschließen, dass die finalen Termine und Preise der beiden PlayStation 5-Versionen genannt werden. Schließlich überraschte uns das japanische Unternehmen im Zuge des großen PS5-Online-Events im Juni auch mit der Enthüllung des PlayStation 5-Designs.

Die PS5 wird in zwei verschiedenen Versionen veröffentlicht und könnte unbestätigten Gerüchten zufolge am 19. oder 20. November 2020 erscheinen. Experten gehen davon aus, dass die klassische Version der PlayStation 5 für 499 Euro angeboten wird, während der Preis der Digital-only-Fassung, bei der aus Kostengründen auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, bei 399 Euro liegen könnte.

Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bisher allerdings nicht.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

