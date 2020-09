Tribes of Midgard: Features und Spielszenen im neuen Trailer präsentiert

"Tribes of Midgard" erscheint unter anderem für die PS5.

In Zusammenarbeit mit Gearbox Publishing kündigten die Entwickler von Norsfell vor ein paar Monaten das Wikinger-Abenteuer „Tribes of Midgard“ an.

Im Rahmen der an diesem Wochenende stattfindenden PAX Online stellten die beiden Studios einen frischen Trailer zu „Tribes of Midgard“ bereit. Das neue Video liefert uns nicht nur frische Eindrücke aus dem Spielgeschehen, darüber hinaus werden auch die wichtigsten Features von „Tribes of Midgard“ kurz vorgestellt.

Wehrt die Invasion der Giganten ab

In „Tribes of Midgard“ stehen die Spieler vor der Aufgabe, während des nordischen Weltuntergangs Ragnarök eine Invasion der Giganten abzuwehren. Die kooperative Mehrspieler-Komponente ermöglicht es bis zu zehn Spielern, sich gleichzeitig in die Schlacht zu stürzen und sich gegenseitig zu unterstützen. In Welten voller dunkler Kreaturen, verborgener Götter und reichlich zu entdeckender Materialien übernehmt ihr die Kontrolle über einen Wikinger und verwaltet dessen Dorf.

Zum Thema: Tribes of Midgard: Der PS5-Titel zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer

„Erkunde die Wildnis, um neue Waffen herzustellen, und sei bereit, das heilige Zentrum deines Dorfes vor den düsteren Schatten von Helheim zu schützen, die seiner Macht zum Opfer fallen. Währenddessen schleichen sich Riesen immer näher an das Dorf heran, um Midgard zu zerstören und die Prophezeiung vom Ende der Welt zu erfüllen“, führen die Entwickler aus.

„Tribes of Midgard“ wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC und die PlayStation 5 veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tribes of Midgard