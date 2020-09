Ghost of Tsushima: Neue Details zum Multiplayer aufgetaucht

Diese vier Charaktere werden in "Ghost of Tsushima Legends" spielbar sein.

Im vergangenen Monat kündigte Sucker Punch eine kooperative Multiplayer-Erweiterung zu „Ghost of Tsushima“ an. Jetzt sind neue Details bekannt geworden, die einem Artbook des Spiels entstammen.

In diesem Artbook sind die vier angekündigten Krieger zu sehen, die ihr in „Legends“ steuern werdet. Des Weiteren seht ihr die verschiedenen Landschaften, die ihr im Multiplayer erkunden werdet. Diese sollen in starkem Konstrast zu den Landschaften des Hauptspiels stehen. Diese zeigen einen authentischen Blick auf das feudale Japan, während die in dem Artbook gezeigten Landschaften eher surreal wirken und sich mystisch anfühlen sollen. Dafür sorgt unter anderem eine veränderte Farbpalette.

Die zu sehenden Bereiche sollen an japanische Farbholzschnitte erinnern, die zum Leben erweckt wurden. Dabei handelt es sich um spezielle Druckgrafiken, die während des 18. Jahrhunderts entstanden sind.

Grauenvolle Kreaturen warten auf euch

Auch ein paar Gegnerarten, denen ihr euch im Multiplayer stellen müsst, werden auf den Bildern des Artbooks gezeigt. Zu sehen sind dort furchterregende Kreaturen. Zum Beispiel trägt einer davon eine auffällige, weiße Maske. Andere wiederum verfügen über ausgeprägte Hörner.

Zum Schluss ist das Menü des Multiplayers zu sehen, das minimalistisch gehalten wurde und einen der vier Krieger zeigt. Unter anderem sind die Menüpunkte „Character“, „Challenges“ und „News“ zu sehen.

„Ghost of Tsushima Legends“ wird noch in diesem Jahr veröffentlicht. Der Modus wird für alle Käufer des Hauptspiels als kostenloser Download angeboten. Zudem bestätigten die Entwickler, dass es keine Mikrotransaktionen geben wird.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch die Bilder des Artbooks selbst anschauen:

