PS5 vs. Xbox Series X: Microsoft wird sich steigern – Take-Two erwartet ein engeres Rennen

Die PS5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

In der laufenden Konsolen-Generation profitierte Sony Interactive Entertainment sicherlich in nicht zu unterschätzendem Maße vom Misserfolg der Wii U sowie dem von Microsoft selbst verschuldeten Fehlstart der Xbox One.

Geht es nach Strauß Zelnick, dem CEO des US-Publishers Take-Two Interactive, dann können wir in der in diesem Winter startenden neuen Konsolen-Generation ein deutlich engeres Rennen erwarten, als es bei der PS4 und der Xbox One der Fall war. Einen Favoriten habe das Unternehmen allerdings nicht, da in der Vergangenheit sowohl mit Sony Interactive Entertainment als auch Microsoft erfolgreich zusammengearbeitet wurde. Daher hofft Zelnick, dass die PS5 und die Xbox Series X beziehungsweise Xbox Series S gleichermaßen Erfolge feiern.

Microsoft wird die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen

„Für mich macht es bisher den Eindruck, dass beide sehr aggressiv an den Launch herangehen“, so Zelnick. „Wir haben immer sehr gut mit beiden Parteien zusammengearbeitet. Wir würden uns wünschen, dass beide sehr erfolgreich sind. In ausgewählten Teilen der Welt hatte Sony beim letzen Mal bekanntermaßen die bessere Position inne. Ich denke, Microsoft arbeitet sehr, sehr hart daran, dass sich das nicht wiederholt. In meinen Augen wird es eine Herausforderung in Asien sein, wo Sony dominiert. Aber wenn ich raten müsste, denke ich, dass Microsoft sehr gut abschneiden wird.“

Und weiter: „Ich gehe davon aus, dass Sony sowohl auf der Inhaltsseite als auch auf der Vermarktungsseite sehr aggressiv sein wird. Sie werden sich, wie sie es immer tun, darauf konzentrieren, einen Vorteil auf der Inhaltsseite anzustreben. Aber Microsoft versucht, dasselbe zu tun. Wie bekannt ist, hat Microsoft einige Studios gekauft. Es gibt eine Menge Dinge, die sie besitzen und kontrollieren. Vielleicht werden sie davon noch mehr tun. Sie haben eine hervorragende Bilanz.“

Die Xbox Series X und die Xbox Series S erscheinen am 10. November 2020 und werden zum Preis von 499,99 Euro beziehungsweise 299,99 Euro erhältlich sein. Sony Interactive Entertainment spricht bei der PlayStation 5 bisher nur von einer Markteinführung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

