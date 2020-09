Saints Row 5: Vermeintlicher Leak liefert unbestätigte Details (Update: Statement Deep Silver)

"Saints Row 5" soll noch in diesem Jahr enthüllt werden.

Update: Auf Nachfrage meldete sich via Twitter ein PR-Sprecher des verantwortlichen Publishers Deep Silver zu Wort. Wie das Unternehmen zu verstehen gab, entsprechen die Angaben des Leaks nicht den Tatsachen.

Auch wenn sich Deep Silver bereits darauf freut, „Saints Row 5“ offiziell zu enthüllen, wurde nicht verraten, wann es im Endeffekt so weit sein wird.

I'm surprised it took this long for someone to ask that 🙂

PR voice: "We have no information to share at this time™️"

I mean other than the "leak" is false, of course.

— AQR (@AlexQRyan) September 14, 2020