Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Verkaufszahl sorgt für Rekord

Die Millionenmarke wurde durchbrochen.

„Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ wurde nicht nur hervorragend bewertet. Auch die Verkäufe können sich sehen lassen, wie Activision und Vicarious Visions auf Twitter bestätigen. Der Titel konnte nicht nur die Millionen-Marke knacken. Auch erreichte „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ diesen Meilenstein schneller als jedes andere Spiel der Reihe.

Das am schnellsten verkaufte Spiel

„Es ist offiziell – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ist in Bezug auf das Erreichen der 1 Million Durchverkäufe das am schnellsten verkaufte Spiel der Franchise-Geschichte“, so die Macher in einem Tweet.

„Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ konnte kurz vor dem Launch hervorragende Test-Wertungen einheimsen. Auf Metacritic liegt der Score basierend auf 62 Reviews bei hervorragenden 89 Punkten. Mit einer 9.1 liegt der User-Score noch höher.

In unserem Test kam Olaf zu dem Schluss: „Wir sind glücklich. Genau diese Art von Neuauflage wünschten wir uns seit Jahrzehnten. Vicarious Visions ehrt das Erbe der Originale und verunstaltet diese nicht mit modernen Design-Ideen oder essentiellen Gameplay-Elementen. Von der ersten Sekunde an entführt uns Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 in die Gaming-Vergangenheit.“

Interesse geweckt? Verkauft wird das Spiel unter anderem bei Amazon:

Zum Thema

„Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ kam am 4. September 2020 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 in den Handel. Mehr zum Remaster-Paket erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tony Hawk Pro Skater