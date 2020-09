Twin Mirror: Trailer & Releasetermin zum neuen Werk der Life is Strange-Macher folgen heute Abend

Wie bekannt gegeben wurde, dürfen wir uns im Laufe des heutigen Abends über den finalen Releasetermin von "Twin Mirror" freuen. Darüber hinaus wird ein frischer Trailer zum neuen Projekt der "Life is Strange"-Macher zur Verfügung gestellt.

"Twin Mirror" erscheint nicht mehr im Episoden-Format.

Bereits im Juni des vergangenen Jahres räumten die Entwickler von Dontnod Entertainment ein, dass aus der geplanten Veröffentlichung von „Twin Mirror“ im Jahr 2019 nichts mehr wird.

Stattdessen benötigte das französische Studio noch etwas mehr Zeit und entschloss sich dazu, „Twin Mirror“ auf 2020 zu verschieben. Im Zuge der Verschiebung nahmen die Verantwortlichen zudem Abstand vom ursprünglich geplanten Episoden-Format und kündigten an, dass „Twin Mirror“ nun in Form eines klassischen Vollpreis-Titels veröffentlicht wird. Wann mit dem Release des Thrillers zu rechnen ist, erfahren wir am heutigen Dienstag Abend um 18 Uhr unserer Zeit.

Ein Mord und ausgelöschte Erinnerungen

Bei der Enthüllung des finalen Releasetermins wird es heute Abend allerdings nicht bleiben. Stattdessen bereiten die Entwickler von Dontnod Entertainment die Veröffentlichung eines frischen Trailers vor, mit dem uns „Twin Mirror“ noch einmal näher vorgestellt wird. Im neuesten Werk der „Life is Strange“-Macher schlüpft ihr in die Rolle des Journalisten Sam.

Sam kehrt in seine Heimat zurück, um einen guten Freund zu beerdigen. Allerdings wacht er morgens mit einem blutigen Shirt auf und kann sich weder daran erinnern, woher das Blut stammt, noch weiß er, was sich in der letzen Nacht zugetragen hat.

Sam muss sich auf eine Ermittlung begeben und eine Reihe von wirkungsvollen Entscheidungen treffen, um die Wahrheit herauszufinden. Um das Rätsel um die geheimnisvolle Nacht zu lüften, sammelt ihr in der Welt von „Twin Mirror“ Hinweise und setzt diese korrekt zusammen.

