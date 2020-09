Xbox Series X/S: Maße, Gewicht und Box-Design

Die Xbox Series X und Xbox Series S unterscheiden sich in der Leistung, aber auch in Bezug auf die Größe und das Gewicht. Zwei Grafiken zeigen die Abmessungen. Darüber hinaus könnt ihr einen Blick auf die Verpackungen der Konsolen werfen.

Das Xbox-Gespann kommt im November auf den Markt.

Microsoft hat die Produktseiten der Xbox Series X und Xbox Series S überarbeitet und in diesem Zuge zwei Grafiken veröffentlicht, denen sich die genauen Abmessungen der beiden Konsolen entnehmen lassen. Dabei wird noch einmal deutlich, dass die abgespeckte Konsole nicht nur hinsichtlich der Leistung deutlich schlanker daher kommt.

Maße und Gewicht der Xbox Series S

Tiefe: 6,5 cm

Breite: 15,1 cm

Höhe 27,5 cm

Gewicht: 1,93 kg

Maße und Gewicht der Xbox Series X

Tiefe: 15,1 cm

Breite: 15,1 cm

Höhe 30,1 cm

Gewicht: 4,46 kg

Die folgenden zwei Grafiken zeigen die Maße anhand der Konsolenabbildungen:

Bilder der Verpackungen

An anderer Stelle rückten nochmals die Verpackungen der Xbox Series X und Xbox Series S in den Fokus. Der Insider Wario64 brachte auf Twitter eine Grafik in den Umlauf, auf der beide Editions gegenübergestellt werden. Bei beiden Konsolen wählte Microsoft im Grunde die Lüftung zur Präsentation der jeweiligen Hardware. Nachfolgend seht ihr, was ihr später in den Regalen der Händler erwarten könnt:

Xbox Series S/X retail box art pic.twitter.com/2fOaCReOsf — Wario64 (@Wario64) September 14, 2020

Die Xbox Series S und Xbox Series X bekamen in der vergangenen Woche einen Termin. Beide Konsolen werden am 10. November 2020 auf den Markt kommen. Die Preise und technischen Ausstattungen unterscheiden sich zum Teil enorm. Die rund 500 Euro kostende Xbox Series X kommt mit 12,15 Tflops GPU-Leistung und 1 TB Speicherplatz daher, während es bei der rund 300 Euro teuren Xbox Series S nur 4 Tflops und 512 GB Speicherplatz sind.

Auch die RAM-Bestückung unterscheidet sich deutlich, was in der vergangenen Woche für Kritik aus den Entwicklerkreisen sorgte. Die Release-Daten der PS5 werden voraussichtlich in dieser Woche enthüllt. Morgen Abend findet der nächste Showcase statt. Sobald die Enthüllungen eintreffen, findet ihr sie in unserem News-Stream.

