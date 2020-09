Devil May Cry 5 Special Edition offiziell angekündigt + Trailer

Hack'n'Slay-Freunde dürfen wieder ihre Controller hervorholen, denn Dante, Nero und V kehren auf die PlayStation 5. Diesmal in einer überarbeiteten Fassung von "Devil May Cry 5".

In "Devil May Cry 5: Special Edition" wird Halbdämon Vergil spielbar sein.

Mit „Devil May Cry 5“ schaffte Capcoms Slasher-Serie im vergangenen Jahr ihr großes Comeback. Dieses Jahr werfen sich Dante, Nero und ihr Kumpel V erneut in Schale, um in „Devil May Cry 5 Special Edition“ allerlei Dämonen zurück zur Hölle zu schicken. Ein erster Trailer zur mit neuen Inhalten ausgestatteten Fassung des Titels, der im Rahmen von Sonys PlayStation 5-Event gezeigt wurde, findet ihr wie gewohnt weiter unten im Artikel.

DMC5SE bietet technische Verbesserungen

Auf dem offiziellen PlayStation Blog äußerte sich Matt Walker, der Producer von DMC5, zur frisch angekündigten Special Edition des Spiels. Wie er ausführt, habe das Entwicklerteam vor allem zwei Ziele mit der überarbeiteten Version des Titels verfolgt: „Zum einen sollte das preisgekrönte Gameplay von DMC5 so verbessert werden, dass es eine echte Next-Gen-Erfahrung bietet, und zum anderen sollten wichtige Inhalte hinzugefügt werden, die sich die Fans gewünscht haben.“

Grafisch dürfen sich Spieler aufgrund der Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 auf zusätzliche Effekte wie Raytracing freuen. „Die Raytracing-Architektur der PS5 gibt uns die Möglichkeit, die atemberaubenden Grafiken von DMC5SE mit noch realistischerer Beleuchtung zu rendern – so kann die Engine Lichtreflexionen berechnen und somit wirklich dynamische Reflexionen zeichnen und noch realistischere Licht- und Schattenbilder liefern.“ Spieler werden laut Walker zudem die Wahl zwischen verschiedenen Performance-Modi haben:

Aktiviertes Raytracing bei 4k und 30FPS

Aktiviertes Raytracing bei 1080p und 60FPS

Bildwiederholungsrate-Modus mit bis zu 120FPS

Wie andere Spiele soll auch „Devil May Cry 5 SE“ zudem die Vorzüge des DualSense-Controllers nutzen. Dank des haptischen Feedbacks sollen sich die Spieler während der Kämpfe so wie Dante und Nero fühlen, wenn sie ihre Waffen in der Hand halten.

Special Edition von „DMC 5“ beinhaltet zusätzliche Inhalte

Bei den neuen Inhalten, die DMC5SE bieten wird, habe sich Capcom an den Wünschen der Fans orientiert. Deshalb sei, wie bereits bei den Special Editions von „Devil May Cry 3“ und „Devil May Cry 4“ erneut der Turbo-Modus verfügbar. Dieser lässt das Spiel mit 1,2-facher Geschwindigkeit laufen und treffe laut Walker „einen perfekten Sweet Spot aus Geschwindigkeit und Steuerbarkeit“. Darüber hinaus ist ebenfalls wieder der „Legendary Dark Knight“-Schwierigkeitsgrad verfügbar, indem Dante & Co. gegen besonders viele Dämonen kämpfen müssen.

Wie der Trailer bereits verrät ist außerdem Dantes Zwillingsbruder Vergil in der Special Edition spielbar, nachdem er im ursprünglichen Spiel nur als Bossgegner in Erscheinung trat. Wie bereits in „Devil May Cry 4 SE“ verfügt Vergil über eine Konzentrationsanzeige, die sich füllt, wenn je mehr Gegner er tötet ohne Schaden zu nehmen. Die Mechanik ist auch in „DMC5SE“ wieder dabei und soll um weitere neuen Gameplay-Möglichkeiten ergänzt werden. Besitzer von „Devil May Cry 5“ können Vergil auch in Form eines kostenpflichtigen DLCs erwerben.

„Devil May Cry 5 Special Edition“ erscheint in einer digitalen Variante pünktlich zum Launch der PlayStation 5 am 12. beziehungsweise 19. November 2020 für PlayStation 5. Darüber hinaus dürfte das Spiel ebenfalls für Xbox Series X und den PC veröffentlicht werden.

Was ist eure Meinung zum ersten Video von „Devil May Cry 5 Special Edition“?

