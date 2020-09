PS5: Preise für Zubehör und First-Party-Spiele – Es wird teurer

Die Spiele der PS5 werden offenbar teurer.

In den vergangenen Monaten gaben mehrere Publisher bekannt, dass sie für Next-Gen-Spiele mehr Geld verlangen werden. Heute gesellte sich Sony hinzu. Auf dem offiziellen PlayStation Blog gab das Unternehmen eine Liste mit den Launch-Spielen heraus.

Der Übersicht lässt sich entnehmen, welche Beträge der PS5-Hersteller für die Titel verlangt. Für „Demon’s Souls“ und „Destruction All Stars“ sind es 79,99 Euro. Es scheint, dass es sich um die Standard Editions handelt.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ wird wiederum für 59,99 Euro verkauft. Lediglich für die Ultimate Edition werden 79,99 Euro fällig.

Astro’s Playroom (Japan Studio) – Vorinstalliert und kostenlos

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – 79,99 Euro

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – 79,99 Euro

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – 59,99 Euro

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – 79,99 Euro

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) 69,99 Euro

Sollten sich in die heutige Liste keine Fehler eingeschlichen haben, dann werden die First-Party-Spiele von Sony in der kommenden Generation in der Tat zu einem gewissen Teil teurer. Zu beachten ist, dass die Preise im PlayStation Store in der Regel sehr lange stabil bleiben, während bei Händlern oft zügig nachjustiert wird. Der Kauf der PS5 Digital Edition ist daher zumindest langfristig betrachtet nicht unbedingt günstiger.

DualSense, Kamera und mehr

Auch die Preise für das Zubehör wurden genannt. Große Überraschungen gibt es hier nicht. Der Controller kostet rund 70 Euro. Für das Headset werden rund 100 Euro verlangt. Und die HD-Kamera wechselt für rund 60 Euro den Besitzer.

DualSense für 69,99 Euro

Pulse 3D-Headset für 99,99 Euro

HD-Kamera für 59,99 Euro

DualSense-Ladestation für 29,99 Euro

Media-Fernbedienung für 29,99 Euro

Zum Thema

Die PlayStation 5 bekam heute einen Termin verpasst und auch die Preise stehen fest. Erscheinen werden die PS5 und die Digital Edition demnach am 19. November 2020 zum Preis von 499,99 bzw. 399,99 Euro. Vorbestellungen werden ab morgen entgegengenommen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5