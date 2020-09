PS5 und Xbox Series X/S: Codemasters verweist auf höhere Entwicklungskosten

Codemasters startet mit "DiRT 5" in die nächste Generation.

Erste Publisher gaben in den vergangenen Monaten bekannt, dass die Preise für Next-Gen-Spiele angehoben werden. Begründet wurde dieser Schritt mit steigenden Entwicklungskosten.

Auch Codemasters geht davon aus, dass viele der kommenden Spiele für PS5 und Xbox Series X/S ein höheres Budget verschlingen werden. Laut der Aussage des CEOs Frank Sagnier wäre es sogar naiv, das Gegenteil zu glauben.

Nicht alle Spiele kosten mehr Geld

„Es wäre naiv zu glauben, dass die Kosten gleich bleiben würden, wenn man so viel mehr Leistung in diesen Maschinen hat“, so seine Worte. Zugleich räumte er ein, dass natürlich auch in Zukunft Projekte in Angriff genommen werden, die weniger kostspielig sind.

„Es wird immer noch Spiele geben, die gut laufen und keine Millionen erfordern. Aber wenn man Spiele wie Rennspiele entwickelt, bei denen man die am besten aussehenden Autos und 60 Bilder pro Sekunde haben will – in der nächsten Generation werden wir mit Dirt 5 wahrscheinlich sogar 120 Bilder pro Sekunde sehen -, dann muss man eine Menge kreieren. Und das kostet Geld“, so seine weiteren Worte.

Laut Sagnier haben gute Spiele, auch wenn sie teurer sind, einen entscheidenden Vorteil. Sie sind in der Regel erfolgreicher: „Wenn man gute Spiele entwickeln kann, verdient man auch immer mehr Geld, weil es mehr Verbraucher gibt und sich die Spiele länger verkaufen.“

Zudem seien bei der Finanzierung Konzepte wie Games-as-a-Service von Vorteil, da sie die Verbraucher binden und dem Publisher die Möglichkeit geben, die Geldmittel für das nächste Spiel zusammen zu bekommen. „Wir geben mehr aus, aber die Entlohnung ist auch mehr“, so Sagnier.

Codemasters steigt mit „DiRT 5" in den Next-Gen-Markt ein. Mit einem Upgrade können die Current-Gen-Fassungen in die nächste Generation verfrachtet werden.

