PSN Store Deals: PS Plus-Double-Discounts und weitere Angebote

Unter anderem ist "No Man's Sky" im Angebot.

Sony hat im PlayStation Store den nächsten Sale gestartet, von dem PlayStation Plus-Abonnenten besonders profitieren. Denn viele der Angebote sind für sie deutlich günstiger zu haben.

Das gilt beispielsweise für den PS4-Launch-Titel „Knack“, der im PlayStation Store mit einem Standardrabatt von 35 Prozent verkauft wird, was den Preis auf 12,99 Euro schrumpfen lässt. PS Plus-User hingegen profitieren von einem 70 Prozent-Rabatt und bezahlen für den Titel nur 5,99 Euro. Ebenfalls im Angebot ist „Knack 2“. Der rabattierte Preis liegt bei 25,99 Euro bzw. 11,99 Euro für PS Plus-Kunden.

Dishonored, Heavy Rain und No Man’s Sky

Ebenfalls im Angebot ist „Dishonored 2“. Das Spiel bekommt ihr im Zuge des Sales für 14,99 oder 9,99 Euro. Jenseits des Sales werden 19,99 Euro fällig. Die „Dishonored The Complete Collection“ bekommt ihr ab 39,99 Euro. Beim „Dishonored: Der Tod des Outsiders Deluxe Bundle“ werden 52,49 bzw. 34,99 Euro verlangt. Die Standard Edition des zuletzt genannten Titels schlägt mit 22,49 bzw. 14,99 Euro zu Buche.

„Steep“ wurde um 50 Prozent auf 9,99 Euro gesenkt. Einen Sonderpreis für PS Plus-Kunden gibt es nicht. Anders sieht es wieder bei „No Man’s Sky“ aus: Abhängig von einer aktiven Mitgliedschaft zahlt ihr 29,99 oder 19,99 Euro und spart damit bis zu 50 Prozent. „Beyond Two Souls“ bekommt ihr im Aktionszeitraum für 9,89 statt 29,99 Euro. Der gleiche Preis gilt für „Heavy Rain“. Die „Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection“ wandert für 12,79 Euro in euren Besitz, was einem Rabatt in Höhe von 68 Prozent entspricht.

Weiter geht es mit der „Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition“: 11,99 Euro ist euer Preis, wenn ihr ein PS Plus-Mitglied seid. Ansonsten zahlt ihr 20,99 Euro. „Far Cry Primal“ kostet im Zuge des Sales 9,89 statt 29,99 Euro. Die „Battlefield 4 Premium Edition“ wird für 23,99 und 7,99 Euro verkauft. Beim „Need for Speed Ultimate Bundle“ sind es 59,99 oder 19,99 Euro, wobei der zuletzt genannte Preis wieder für PS Plus-User gilt.

Metro Exodus und Rage 2

Auch die „Dead by Daylight: Special Edition“ ist im Angebot. PS Plus-User bekommen den Titel 60 Prozent günstiger für 13,99 Euro. 30 bzw. 60 Prozent Rabatt gibt es auf „Metro Exodus“, was den Preis auf bis zu 15,99 Euro schrumpfen lässt. Die Gold Edition kostet 45,49 bzw. 25,99 Euro. „The Outer Worlds“ bekommt ihr als PS Plus-Kunde für 29,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot: „Rage 2“ für 34,99 Euro, die „Kingdom Come: Deliverance Royal Edition“ für 17,59 Euro, die „Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition“ für 39,99 Euro, „Shenmue 3“ für 21,59 Euro, die Deluxe Edition des Titels für 26,99 Euro und die „Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition“ für 17,99 Euro. Bei den genannten Beträgen handelt es sich jeweils um die Preise für PS Plus-User.

Im Rahmen des jüngsten Sales wurden noch mehr Spiele im Preis gesenkt. Eine vorläufige Übersicht findet ihr bei psprices.com. Die Schnäppchen-Kategorie im PlayStation Store öffnet sich nach einem Klick auf den Link. In Kürze sollten die PS Plus-Double-Discounts dort gelistet sein. Und vergesst nicht, die PS Plus-Spiele für September 2020 zu laden.

