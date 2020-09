PS5: Auslieferungsmenge zum Launch größer als bei der PS4, verspricht Sony

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Im Rahmen des gestrigen PS5-Games-Showcase nannte Sony Interactive Entertainment sowohl die Preise der beiden PlayStation 5-Modelle als auch den finalen Launchtermin.

Unklar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch, wie viele Konsolen zur Markteinführung zur Verfügung gestellt werden. Wie Sonys Jim Ryan im Gespräch mit der Washington Post versprach, sollen zum Launch der PS5 mehr Konsolen ausgeliefert werden, als es noch bei der PlayStation 4 im Jahr 2013 der Fall war.

Europa wartet eine Woche länger

Seinerzeit verkaufte sich die PlayStation 4 am ersten Tag eine Million Mal. In den ersten zwei Wochen nach der Markteinführung der Konsole im November 2013 wechselten sogar stattliche 2,1 Millionen PS4-Systeme den Besitzer. Allerdings gilt zu beachten, dass sich Sony beim Launch der PS4 auf den westlichen Markt beziehungsweise Europa und Nordamerika konzentrierte. Die Spieler in Japan hingegen wurden erst im Februar 2014 mit der PlayStation 4 bedacht.

Zum Thema: PS5: Preise für Zubehör und First-Party-Spiele – Es wird teurer

Wie Sony Interactive Entertainment am gestrigen Mittwoch Abend bekannt gab, wird die PlayStation 5 ab dem 12. November 2020 in Nordamerika erhältlich sein. Europäische Spieler werden sich ein paar Tage länger gedulden müssen und werden am 19. November 2020 mit der PlayStation der neuen Generation bedacht.

Während das klassische Modell der PlayStation 5 zum Preis von 499,99 Euro beziehungsweise US-Dollar ins Rennen geschickt wird, bietet Sony die Digital-only-Variante zum Preis von 399,99 Euro beziehungsweise US-Dollar an. Die Preise der First-Party-Spiele der PS5 steigen hierzulande auf 79,99 Euro.

Quelle: Washington Post

