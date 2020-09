Balan Wonderworld: Der Plattformer der Sonic-Macher hat einen Termin – Neuer Trailer

"Balan Wonderworld" erscheint 2021.

Vor ein paar Wochen kündigte Square Enix mit „Balan Wonderworld“ einen neuen 3D-Plattformer für die Konsolen und den PC an.

Passend zur neuen Nintendo-Direct-Ausgabe in dieser Woche bedachte uns Square Enix nicht nur mit einem frischen Trailer zum neuen Werk der „Sonic“-Macher. Darüber hinaus enthüllte das japanische Unternehmen den finalen Releasetermin von „Balan Wonderworld“ und kündigte an, dass der Plattformer in Europa ab dem 26. März 2021 erhältlich sein wird.

Das neue Projekt aus der Feder von Yuji Naka

„Balan Wonderworld“ entsteht unter der Aufsicht verschiedener japanischer Branchen-Veteranen – darunter Director Yuji Naka (Erfinder von „Sonic the Hedgehog“, Mitbegründer von Team Sonic) und Character-Designer Naoto Oshima („Sonic the Hedgehog“, „Doctor Eggman“, Mitbegründer von Team Sonic). Der 3D-Plattformer entführt euch laut offiziellen Angaben in eine fantastische Welt, in der abwechslungsreiche Levels darauf warten, von euch erkundet zu werden.

Zum Thema: Balan Wonderworld: Square Enix kündigt neuen Action-Plattformer der „Sonic“-Schöpfer für Konsolen und PC an – Erster Trailer

In der Welt von „Balan Wonderworld“ sammelt ihr über 80 einzigartige Outfits, die sich auf eurer Reise als nützlich erweisen werden. Jedes dieser Kostüme verleiht einzigartige Kräfte – vom „Pumpkin Puncher“-Kostüm, mit dem Spieler alle Hindernisse schlagartig aus dem Weg räumen können, bis hin zum „Air Cat“-Kostüm, mit dem man sich für kurze Zeit in der Luft fortbewegen kann.

„Balan Wonderworld“ erscheint für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X, die Xbox Series S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Balan Wonderworld