Cyberpunk 2077: Alanah Pearce im Spiel und Night City Wire 3 heute Abend

"Cyberpunk 2077" nähert sich gemächlich der Veröffentlichung.

Zu „Cyberpunk 2077“ ist ein weiteres kleines Details eingetroffen. Falls ihr im Spiel eine Person entdeckt, die wie die Gaming-Journalistin und YouTuberin Alanah Pearce aussieht, dann ist das kein Zufall. Die Dame gab über Twitter bekannt, dass sie es offiziell in das neue Werk von CD Projekt geschafft hat.

Unklar ist momentan, wie groß der Auftritt von Pearce ist. Aber denkbar ist es, dass sie in „Cyberpunk 2077“ in einer Quest auftauchen wird.

Außerordentlich aufgeregt

Auf Twitter heißt es im Wortlaut : „Ich bin buchstäblich im Spiel. Ich bin außerordentlich aufgeregt, ankündigen zu dürfen, dass ich in Cyberpunk 2077 eine Figur spreche und dafür auch in 3D modelliert wurde.“

Vielleicht erfahrt ihr schon am heutigen Abend mehr darüber: Für den 18. September 2020 wurde die dritte Episode der Livestream-Reihe „Night City Wire“ angekündigt. Die Ausstrahlung startet um 18 Uhr unser Zeit. Anschauen könnt ihr euch das Ganze über Twitch.

In der dritten Episode von „Night City Wire“ möchten euch die Entwickler in einem Rundgang durch Night City führen und die Gangs vorstellen. Zudem versprachen die Macher einen Einblick in die Entstehung der Originalmusik von „Cyberpunk 2077“. Nachfolgend haben wir den Player eingebettet:

Night City Wire im Livestream

Bis zum Launch müsst ihr etwas länger warten. „Cyberpunk 2077“ wird am 19. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam, Epic Games und GOG sowie zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 5 und Xbox-Serie X/S auf den Markt gebracht.

Wie wir bereits berichteten, erscheint in diesem Jahr zunächst das Singleplayer-Spiel. Auf die Multiplayer-Komponente, die wie ein eigenständiges AAA-Spiel behandelt wird und offenbar mit „GTA 5 Online“ verglichen werden kann, müssen die Interessenten ein paar Jahre länger warten.

Mehr zu „Cyberpunk 2077“ aus dem Hause CD Projekt erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

