Deathloop: Dauer der PlayStation 5-Konsolen-Exklusivität bekannt

"Deathloop" erscheint 2021.

Im Rahmen des großen PS5-Games-Showcase im Juni dieses Jahres wurden uns verschiedene Titel vorgestellt, die sich für die PlayStation 5 in Arbeit befinden.

Darunter auch der Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“, der sich bei den „Dishonored“-Machern der Arkane Studios in Entwicklung befindet. Nachdem bereits bekannt gegeben wurde, dass „Deathloop“ auf den Konsolen zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird, wurde nun auch die Dauer der Zeitexklusivität konkretisiert.

Der Release erfolgt erst 2021

Wie es heißt, wird die Konsolen-Version des etwas anderen Shooters über einen Zeitraum von einem Jahr lediglich für die PlayStation der nächsten Generation erhältlich sein. Somit kommen zukünftige Besitzer der Xbox Series X nicht vor 2022 in den Genuss von „Deathloop“. Die Umsetzungen für die PC und die PlayStation 5 sind nach einer Verschiebung für einen Release im zweiten Quartal 2021 vorgesehen.

In „Deathloop“ schlüpft ihr in die Rolle des Aassassinen Colt, der mit einem dicken Kater am Strand der Insel Blackreef aufwacht und sich plötzlich in einer tödlichen Zeitschleife wiederfindet, in der sich ein Tag immer und immer wieder wiederholt. Um diese Zeitschleife zu durchbrechen, muss Colt innerhalb von 24 Stunden acht Ziele ausschalten.

Erschwert wird dieses Vorhaben nicht nur von der Tatsache, dass die Ziele innerhalb eines Tages beseitigt werden müssen. Darüber hinaus macht eine Gruppierung gnadenlos Jagd auf den Protagonisten von „Deathloop“.

