GTA Online: Dreifache Belohnungen in Overtime Rumble und King of the Hill, Rabatte und weitere Boni

In "GTA Online" werden in dieser Woche erneut einige Belohnungen sowie Boni verteilt. Unter anderem kann man sich für die Sammlung von Filmrequisiten 250.000 GTA$ verdienen.

Zum Ende der Woche hat Rockstar Games ein weiteres Mal einige Belohnungen für „GTA Online“ angekündigt. Demnach kann man zum aktuellen Zeitpunkt erneut doppelte GTA$ und RP für Luftfracht-Verkäufe aus „Smuggler’s Run“ verdienen. In „Overtime Rumble“ und „King of the Hill“ erhalten die Spieler sogar die dreifache Menge an GTA$ und RP.

Des Weiteren kann man sich im Diamond Casino & Resort ein neues Preisfahrzeug ergattern. Dabei handelt es sich in dieser Woche um den Progen Itali GTB. Dieser Sportwagen punktet mit seiner enormen Leistung und sollte alle Adrenalinjunkies zufriedenstellen.

Auf der Suche nach Filmrequisiten

Allerdings sollte man stets die Augen offen halten, wenn man mit Vollgas durch den Verkehr rast. Solomon Richards befindet sich nämlich auf der Suche nach zehn gestohlenen Filmrequisiten und hat eine Belohnung über 250.000 GTA$ für den Finder all dieser Gegenstände ausgeschrieben.

„Haltet eure Augen nach deplatziert wirkenden Erinnerungsstücken und Dieben, die Requisiten in neutrale Lieferwagen laden, offen. Solomon Richards, der berüchtigte Titan der Filmbranche, zahlt ansehnliche Belohnungen für diese Erinnerungsstücke: Findet bis zum 23. September alle zehn gestohlenen Filmrequisiten und erhaltet innerhalb der nächsten sieben Tage 250.000 GTA$ als Belohnung. Falls ihr die Requisiten bereits eingesammelt habt, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen – ihr erhaltet die Belohnung ebenfalls im Laufe der nächsten Woche“, heißt es von offizieller Seite.

Des Weiteren hat Rockstar Games ein weiteres Mal einige Rabatte angekündigt, die man sich in diesen Tagen zunutze machen kann. Dieses Mal sind vor allem Hangars im Angebot.

Hangars

Hangar A17 am Flughafen

Hangar 1 am Flughafen

Hangar 3499 in Fort Zancudo

Hangar 3497 in Fort Zancudo

Hangar A2 in Fort Zancudo

30 % Rabatt auf Hangarmodifikationen & -erweiterungen

Hangarstil

Beleuchtung

Bodendesign

Büroeinrichtung

Wohnbereiche

Werkstatt

Fahrzeuge im Angebot

LF-22 Starling – 40 % Rabatt

Mammoth Tula – 40 % Rabatt

Gauntlet Classic Custom – 25 % Rabatt

Imponte Deluxo – 30 % Rabatt

Rune Zhaba – 30 % Rabatt

Albany Manana Custom – 25 % Rabatt

Abschließend können sich auch Prime-Gaming-Mitglieder einen Bonus in Höhe von 200.000 GTA$ sichern, wenn sie „GTA Online“ in dieser Woche spielen. Zudem erhalten alle Spieler, die in den letzten vier Wochen gespielt haben, zusätzliche 200.000 GTA$. Außerdem werden ein kostenloser Nachtclub in Vespucci und ein Rabatt von 80 Prozent auf den Progen T20 sowie den Överflöd Tyrant geboten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 5 Online