Need for Speed Hot Pursuit Remastered: Alterseinstufung deutet auf baldige Ankündigung hin

Könnte die offizielle Ankündigung von "Need for Speed: Hot Pursuit" unmittelbar bevorstehen? Dies lässt zumindest eine aktuelle Alterseinstufung aus Südkorea vermuten.

Anfang des Jahres gab Electronic Arts bekannt, dass die „Need for Speed“-Serie ab sofort wieder bei Criterion Games entstehen wird.

Beim ersten Projekt auf Basis der Serie, das bei Criterion Games entsteht, wird es sich allem Anschein nach um eine Remastered-Fassung zu „Need for Speed: Hot Pursuit“ handeln. Darauf deutete in den letzten Monaten unter anderem ein entsprechender Produkteintrag des Versandriesen Amazon hin. Wie aus diesem hervorging, soll die Neuauflage am 13. November 2020 für nicht näher genannte Systeme erscheinen.

Offizielle Ankündigung in den nächsten Wochen?

Auch wenn Electronic Arts und die Entwickler von Criterion Games zu den Gerüchten weiter schweigen, könnte die offizielle Enthüllung von „Need for Speed: Hot Pursuit Remastered“ bereits in den kommenden Wochen erfolgen. So erhielt die Neuauflage zum Rennspiel in Südkorea kürzlich eine Alterseinstufung, was darauf hindeuten dürfte, dass die Ankündigung und die Veröffentlichung in nicht allzu weiter Ferne liegen.

„Need for Speed: Hot Pursuit“ wurde im Jahr 2010 für die PlayStation 3, den PC sowie die Xbox 360 veröffentlicht und punktete seinerzeit vor allem mit seinem actionlastigen Spielablauf. Zu den spielerischen Neuerungen gehörten unterschiedliche Waffen, über die sowohl die Raser als auch die Polizisten verfügten. Darunter der elektromagnetische Puls, der gegnerische Fahrzeuge ausbremste, oder Nagelbänder, mit denen die Reifen der Widersacher zerstört werden konnten.

Nun seid ihr gefragt: Habt ihr Interesse an einer Remastered-Fassung von „Need for Speed: Hot Pursuit“? Oder würdet ihr lieber ein ganz neues „Need for Speed“ sehen? Verratet es uns in den Kommentaren.

