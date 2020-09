No Man’s Sky: „Origins“-Update erscheint in der kommenden Woche

In der nächsten Woche wird Hello Games ein neues Update für "No Man's Sky" veröffentlichen. Die Entwickler wollen mit "Origins" den Anfang für eine weitere Reihe an Updates begründen.

Das Weltraumabenteuer „No Man’s Sky“ aus dem Hause Hello Games erschien 2016 mit einigen Problemen sowie unter immenser Kritik, nachdem es den Erwartungen und auch Versprechungen nicht gerecht wurde. Allerdings haben die Entwickler in den darauffolgenden Jahren zahlreiche Updates veröffentlicht, die den Titel immer weiter erweiterten und verbesserten.

Der Start von etwas Neuem

Unter anderem erschienen Updates wie „Foundation“, „Pathfinder“, „Atlas Rises“, „Next“, „Synthesis“, „Bytebeat“, „Living Ship“, „Exo Mech“, „Crossplay“ und „Desolation“, die zahlreiche neue Funktionen, Fahrzeuge und mehr in das Spiel brachten. Nun haben die Entwickler bestätigt, dass man in der nächsten Woche ein weiteres Update veröffentlichen wird.

Dementsprechend können sich die Spieler auf „Origins“ freuen, da es den Anfang von etwas Neuem markiert, der zu weiterem Wachstum und Entwicklung führen wird. Auf der offiziellen Seite hat Sean Murray auch einige Worte verloren:

„Wir wissen, dass es in der Community einen riesigen Appetit für No Man’s Sky-Inhalt gibt und das Team hat dieses Jahr sehr hart gearbeitet, um in diesen schwierigen Umständen abzuliefern. Wir waren ruhig, aber wir hören immer zu und konzentrieren uns darauf das Spiel zu verbessern, das unser Team so passioniert liebt. Dieses Update wird ein weiterer kleiner Schritt in einer längeren Reise sein. Wir hoffen, dass ihr uns begleiten könnt.“

Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, welche Inhalte in dem „Origins“-Update enthalten sein werden. Somit kann man gespannt sein, welche Neuerungen in Zukunft für „No Man’s Sky“ geplant sind.

