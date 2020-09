PS5: Die erfolgreichste Konsole aller Zeiten? Analyst gibt Verkaufsprognose ab

PS5: Die neue Konsole erscheint im November 2020.

In dieser Woche startete Sony Interactive Entertainment die Vorbestellungen zur PlayStation 5 und lieferte uns damit ersten Eindruck von der Nachfrage nach der neuen Konsole.

Innerhalb kürzester Zeit war die erste Vorbestellermenge restlos vergriffen. Eine Entwicklung, die die japanischen Analysten von Rakuten dazu animierte, eine Verkaufsprognose zur PlayStation 5 abzugeben. Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass die Marktforscher vom Preis der beiden PS5-Versionen positiv überrascht wurden, da man ursprünglich von höheren Preisen ausging.

Aufgrund der Abwärtskompatibilität und den kostspieligen Exklusiv-Produktionen der PS5 erwarteten die Analysten, dass der Preis der PS5 50 bis 100 US-Dollar beziehungsweise Euro über dem Preis der Xbox Series X liegen wird. Weiter heißt es, dass die Marktforscher von Rakuten der PlayStation 5 das Potenzial attestieren, sich in den kommenden Jahren zur erfolgreichsten Konsole aller Zeiten aufzuschwingen.

So könnte sich die PlayStation 5 in den kommenden Jahren mehr als 200 Millionen Mal verkaufen und somit die PlayStation 2 als erfolgreichste Heimkonsole unserer Zeit ablösen. Weltweit fand die PlayStation 2 über 150 Millionen Abnehmer. In Europa wird die PS5 ab dem 19. November 2020 erhältlich sein und in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten.

Die Digital-Edition könnt ihr zum Preis von 399,99 Euro erwerben. Die klassische Version mit einem optischen Laufwerk hingegen wird für 499,99 Euro erhältlich sein.

Eye-catching report from Japanese analyst (fixed):

-PS5’s lifetime unit sales may exceed 200mln

-PS5 price on par with XsX surprise; thought PS5 be $50-$100 higher due to backward compatibility with PS4 and big PS5 titles

this is free but in Japanese.https://t.co/DPEFpBqeTS

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) September 18, 2020