Call of Duty: Berichte über groß angelegte Hacker-Attacken – Mehr als 500.000 Accounts übernommen?

"Call of Duty": Großer Hacker-Angriff auf Accounts?

Allem Anschein nach kommt es in diesen Tagen zu einem groß angelegten Hacker-Angriff auf „Call of Duty“- beziehungsweise Activision-Accounts.

Dies berichten nicht nur mehrere Magazine. Darüber hinaus klagen betroffene Nutzer in den sozialen Netzwerken beziehungsweise den Gaming-Foren über kompromittierte Accounts. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Berichte wurden bereits über 500.000 Accounts gehackt und die entsprechenden Daten öffentlich gemacht. Die Kontodaten wurden dahingehend geändert, dass die Betroffenen keine Möglichkeit mehr haben, die Kontrolle über ihre Accounts zurückzugewinnen.

Zunächst berichtete der Twitter-Nutzer „oRemyy“ über die Hacker-Angriffe, ehe das Ganze von weiteren Nutzern bestätigt wurde. Wie es weiter heißt, fallen alle zehn Minuten knapp 1.000 Activision-Acounts den Hackern zum Opfer. Activision-Konten werden hauptsächlich verwendet, um sich bei zahlreichen „Call of Duty“-Titeln anzumelden – darunter „Warzone“, „Modern Warfare“ sowie die Mobile-Ableger der Reihe.

Mit den geknackten Accounts erhalten die Hacker Zugriff auf sämtliche „Call of Duty“-Inhalte der betroffenen Spieler, deren Vorbestellungen oder ihre Käufe über die offizielle Website von Activision. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird den Nutzern empfohlen, ihre Passwörter zu ändern, die verlinkten Profile zu trennen und sämtliche Zahlungsdaten aus den Activision-Accounts zu entfernen.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Activision zu den aktuellen Berichten um die Hacker-Angriffe steht aktuell noch aus. Sollte diese folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Yeah, it’s legit guys. Change your Activision account passwords and add 2FA immediately.

Apparently over 500k accounts have been breached already and it’s still ongoing. @Activision @ATVIAssist https://t.co/mjKecaty1m

— Okami (@Okami13_) September 21, 2020