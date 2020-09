The Elder Scrolls Online: „Markarth“ und neue Events mit Details & Terminen angekündigt

Mit "Markath" kündigte Bethesda Softworks den Abschluss von "Das Schwarze Herz von Skyrim" an. Zudem stehen mehrere neue Ingame-Events in den Startlöchern. Wir haben die wichtigsten Details zu den kommenden "The Elder Scrolls Online"-Inhalten für euch zusammengefasst.

"The Elder Scrolls Online": Bietet in den nächsten Wochen neue Ingame-Events.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Verantwortlichen von Bethesda Softworks darauf hin, dass sich die Spieler des Fantasy-Abenteuers „The Elder Scrolls Online“ in den kommenden Wochen über diverse neue Inhalte freuen dürfen.

Zum einen kündigte das Unternehmen mit „Markath“ den Abschluss des Handlungsstrangs „Das Schwarze Herz von Skyrim“ an. „Markath“ wird am 2. September 2020 für den PC, den Mac und Stadia veröffentlicht. Die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 sind am 10. November 2020 an der Reihe. Zu den Inhalten, die mit „Markath“ den Weg in „The Elder Scrolls Online“ finden, gehört neben weiteren Handlungsmissionen eine Arena für Einzelspieler.

Prolog steht bereits zur Verfügung

Wer es gar nicht abwarten kann, kann sich schon jetzt die Prolog-Questreihe zu „Markarth“ herunterladen, die kostenlos im Kronen-Shop bereit steht. Unter dem Namen „Himmelsrands vergessene Schätze“ startet in dieser Woche zudem ein neues Ingame-Event, in dem die Community dazu aufgerufen wird, drei Belohnungsstufen mit Sammlungsstücken freizuschalten.

Zu den Belohnungen gehören exklusive kosmetische Inhalte, ein Begleiter sowie ein „atemberaubendes neues Heim“ und dazu eine neue Art von Sammlungsstücken: Hausgäste. Freischalten kann die Community die Belohnungen, indem mit Hilfe des Antiquitätensystems Tamriels vergessene Schätze entdeckt und ausgegraben werden.

„Zusätzlich zu dieser Herausforderung bietet das Event Bonusbelohnungen für alle Spieler, die Abenteuer im westlichen Himmelsrand bestehen und so tägliche Quests abschließen“, führte Bethesda Softworks aus. Anbei die offizielle Übersicht über die kommenden Ingame-Events in der Welt von „The Elder Scrolls Online“.

Diese Events warten in den nächsten Wochen auf euch

„Himmelsrands vergessene Schätze“ (23. September bis 5. Oktober)

Hexenfest (22. Oktober bis 3. November)

Feierlichkeiten der Unerschrockenen (25. November bis 12. Dezember)

Neujahrsfest (21. Dezember bis 2. Januar 2021)

