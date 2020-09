Watch Dogs Legion: Die PS5-Version erscheint etwas später – Update

"Watch Dogs Legion": Die PS5-Version erscheint ein paar Tage später.

Update: Ubisoft hat mitgeteilt, dass die Verzögerung nur für die Disk-Version gilt. Die digitale Fassung wird pünktlich zum Launch der PS5 erscheinen.

„Watch Dogs Legion erscheint als digitale PlayStation 5-Version zeitgleich zum Start der Konsole am 12. November. Die physische Version für PlayStation 5 wird ab dem 24. November verfügbar sein. Spieler, die Watch Dogs Legion als PlayStation 4 Digital oder Blu-Ray kaufen, erhalten nach der Veröffentlichung der Konsole ohne zusätzliche Kosten Zugang zur digitalen PlayStation 5-Version von Watch Dogs: Legion“, so das Unternehmen in einem Statement, das uns vorliegt.

Hierzulande wird die PS5 erst am 19. November 2020 erscheinen.

Meldung vom 20. September 2020: Auch der französische Publisher Ubisoft wird die beiden Konsolen der neuen Generation zum Launch mit technisch aufgepeppten Versionen der hauseigenen Spiele unterstützen.

Unter den Ubisoft-Titeln, die für die PS5 und die Xbox Series X erscheinen, befinden sich unter anderem der Open-World-Action-Titel „Watch Dogs Legion“, der uns in eine düstere Version der englischen Hauptstadt London verfrachtet. Während die Xbox Series X pünktlich zum Launch am 10. November 2020 mit „Watch Dogs Legion“ versorgt wird, werden sich Käufer einer PS5 etwas länger gedulden müssen.

Asassin’s Creed Valhalla für die PS5 erscheint pünktlich

Glücklicherweise bewegt sich die Verzögerung auf der PlayStation 5 allerdings in einem überschaubaren Rahmen und beläuft sich auf wenige Tage. Wie sich dem entsprechenden Produkteintrag im Ubisoft-Store entnehmen lässt, wird „Watch Dogs Legion“ ab dem 24. November 2020 für die PS5 erhältlich sein. Die PS4-Version hingegen erscheint bereits am 29. Oktober 2020.

Und wie steht es um „Assassin’s Creed Valhalla“? Hier ist laut offiziellen Angaben keine Verzögerung zu befürchten. Stattdessen wird das Wikinger-Abenteuer wie geplant zum Launch der PS5 zur Verfügung stehen. In Nordamerika können sich die Spieler also ab dem 12. November 2020 in das neueste „Assassin’s Creed“-Abenteuer stürzen.

In Europa erscheint die PS5 bekanntermaßen eine Woche später und somit am 19. November 2020.

