Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Der Termin und ein neuer Trailer zur sechsten Season

Heute stellten Activision und Infinity Ward nicht nur einen frischen Trailer zur sechsten Season von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" bereit. Darüber hinaus wurde der Termin der neuen Staffel bestätigt.

"Call of Duty: Warzone" startet in Kürze in die sechste Season.

Bereits vor ein paar Tagen erreichten uns Gerüchte, dass die sechste Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ noch diesen Monat starten wird.

Genauer gesagt am nächsten Dienstag, den 29. September 2020. In der Zwischenzeit bestätigten auch Activision und die Entwickler von Infinity Ward den Start der sechsten Season am 29. September 2020. Begleitet wird die heutige Ankündigung von einem Trailer, mit dem die Entwickler noch einmal Lust auf mehr machen möchten. Das besagte Video haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Neues Double-XP-Wochenende in den Startlöchern

Mit der sechsten Season finden unter anderem die beiden neuen Operatoren Farah und Nikolai, die im heute veröffentlichten Trailer zu sehen sind, den Weg in „Call of Duty: Modern Warfare“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“. Zudem wird ein neues Tunnel-System in den Battle-Royal-Shooter eingeführt.

Zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War: Erster Blick auf die Zombies – Teaser-Video veröffentlicht

Bevor die beiden Shooter Anfang der kommenden Woche in ihre sechste Season starten, dürfen sich die Spieler auf ein weiteres Double-XP-Wochenende freuen. Dieses findet vom 25. September 2020 um 19 Uhr bis zum 28. September 2020 um 19 Uhr unserer Zeit statt und räumt euch Double-XP, Double-Weapon-XP sowie Double-Battle-Pass-Fortschritt in den Multiplayer-Partien ein.

„Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ sind für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare