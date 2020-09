Bethesda: Gründer des Studios äußert sich zu dem Microsoft-Aufkauf

Der Bethesda-Gründer Christopher Weaver hat sich in einem aktuellen Interview zu dem Aufkauf von ZeniMax Media durch Microsoft geäußert. Dabei sieht er Vorteile für beide Parteien. Zudem ging er auf die Next-Gen-Konsolen ein.

Am Montag überraschte Microsoft sowohl Fans, Journalisten als auch Branchenexperten, als man bekannt gab, dass man sich zum stolzen Preis von 7,5 Milliarden US-Dollar den Bethesda-Mutterkonzern ZeniMax Media gekauft hat. Dadurch gehören Marken wie „The Elder Scrolls“, „Fallout“, „DOOM“, „Wolfenstein“, „Dishonored“ und weitere zukünftig den Redmondern.

Eine gute Partnerschaft mit viel Potential

Der Bethesda-Gründer Christopher Weaver, der bereits seit 2007 keine Aufgaben im Tagesgeschäft des Unternehmens mehr erledigt hatte, sprach in einem neuen Interview mit Inverse über die Akquisition und die Next-Gen-Konsolen, die im kommenden November in den weltweiten Handel kommen werden. Zu dem Aufkauf von Bethesda sagte er:

„Ich denke, dass dies eine extrem interessante Akquisition für beide Gruppen ist. Microsoft stärkt direkt ihre Bank mit einem der erfahrensten Unternehmen in der Unterhaltungssoftware und dies zu einer Zeit, in der sich die Videospielverkäufe auf einem Allzeithoch befinden, und Bethesda erhält den Vorteil, dass man die Kreativität vollständig auf Software konzentrieren kann, die die Microsoft-Pipelines füttert. Eine gute zukünftige Verbindung von Interessen mit einem großen inländischen Partner.“

Doch stellen sich viele seit Montag die Frage, ob die kommenden Spiele wie „Starfield“ und vor allem „The Elder Scrolls VI“ in Zukunft lediglich für Xbox-Konsolen und den PC erhältlich sein werden. Zwar haben Microsoft und Bethesda bereits in Aussicht gestellt, dass solche Marken auch weiterhin für die PlayStation erscheinen könnten, jedoch ist in der Hinsicht noch keine offizielle Ankündigung vorgenommen worden.

Weaver betonte auch, dass Microsoft seiner Meinung nach verstehen wird, dass Bethesda durchaus weiß, wie man hochqualitative Spiele entwickelt. Dafür muss man die Manager vom Spiel fernhalten, bis es für eine Veröffentlichung bereit ist. Allerdings habe er selbst noch nie einen leitenden Angestellten kennengelernt, der ein Spiel aufgrund von Verkäufen eher veröffentlichen möchte.

In Bezug auf die Next-Gen-Konsolen glaubt Weaver nicht daran, dass die Entfernung des Laufwerks überaus relevant sei. Beide Konsolen werden verbesserte Prozessoren und Festplatten zu bieten haben. „Sobald sich die Leute an die kurzfristig wahrgenommene Limitierung gewöhnt haben, werden sie einen dramatischen Anstieg in Zuverlässigkeit und Ansprechbarkeit realisieren. Hochgeschwindigkeitsinternet wird die Brücke schlagen.“

Es wird in den kommenden Jahren zeigen müssen, wie die Xbox Series S sowie die PlayStation 5 Digital Edition von den Kunden angenommen werden. Beide kostengünstigere Next-Gen-Konsolen verzichten auf ein Laufwerk. Die PlayStation 5 kommt ohne Laufwerk zum Preis von 399,99 Euro in den Handel und bietet sonst die gleichen Funktionen und Leistungsmöglichkeiten wie die Laufwerkvariante. Bei der Xbox Series S muss man gegenüber der Xbox Series X wiederum auch auf Leistung verzichten, sodass kein 4K-Gaming möglich ist. Dafür zahlt man jedoch nur 299,99 Euro für die günstigste Next-Gen-Konsole.

