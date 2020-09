R-Type Final 2: Shoot’em Up erscheint 2021 für die Konsolen und den PC

Nach der erfolgreichen Finanzierung via Crowdfunding wird das Shoot'em Up "R-Type Final 2" im kommenden Jahr für die Konsolen und den PC erscheinen. Dies bestätigte Granzella gegenüber der japanischen Famitsu.

"R-Type Final 2" erscheint 2021.

Im vergangenen Jahr entschlossen sich die Verantwortlichen von Granzella dazu, „R-Type Final 2“ offiziell anzukündigen und das Shoot’em Up via Crowdfunding zu finanzieren.

Wie das Studio gegenüber der japanischen Famitsu bekannt gab, gehen die Arbeiten nach der erfolgreichen Finanzierung problemlos voran. Dadurch ist Granzella in der Lage, „R-Type Final 2“ in der gewünschten Vision zu realisieren. Einen konkreten Releasetermin spendierten die Entwickler dem Shoot’em Up bisher zwar nicht, wiesen allerdings darauf hin, dass „R-Type Final 2“ im Laufe des nächsten Jahres für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Anpassbarer Schwierigkeitsgrad soll auch Neulinge ansprechen

Der Schwierigkeitsgrad von „R-Type Final 2“ passt sich dynamisch an das Können des Spielers an. Ein Feature, mit dem die Macher von Granzella dafür sorgen möchten, dass sich das Shoot’em Up an Neulinge wie erfahrene Genre-Fans gleichermaßen richtet. „Exquisite Gameplays werden mit höheren Schwierigkeitsgraden erreicht, die eine explosive Erhöhung der Punktzahlen ermöglichen“, so die Entwickler.

Durch den hohen Schwierigkeitsgrad lassen sich in „R-Type Final 2“ besonders eindrucksvolle Highscores auf den Bildschirm zaubern. Auf der anderen Seite erhalten diejenigen, die mit „R-Type“ beziehungsweise dem Genre noch nicht vertraut sind, einen moderaten Schwierigkeitsgrad, der es ihnen ermöglicht, schnell Erfolgserlebnisse zu feiern.

„R-Type Final 2“ erscheint für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

Quelle: Gematsu

