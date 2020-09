Xbox Series X/S: Microsoft spricht von einer Rekord-Nachfrage bei den Vorbestellungen

Die Xbox Series X und die Xbox Series S erscheinen am 10. November 2020 in Europa.

Am gestrigen Dienstag Vormittag startete Microsoft die Vorbestellungen der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S.

Ergänzend dazu meldete sich das Redmonder Unternehmen noch einmal zu Wort und sprach sowohl bei der Xbox Series X als auch der Xbox Series S von einer Rekord-Nachfrage. Diese führte natürlich dazu, dass nicht alle Kunden, die sich ihre Konsole sichern wollten, in den Genuss ihres Exemplars kamen. Hier bittet Microsoft die Betroffenen um ein wenig Geduld, da bereits weitere Konsolen unterwegs sind.

„Wir fühlen uns durch die rekordverdächtige Nachfrage nach der Xbox Series X und S geehrt. Vielen Dank an alle für die Begeisterung“, heißt es seitens Microsoft. Und weiter: „Wenn du heute nicht erfolgreich warst, melde dich bei den Einzelhändlern für Updates an und erwarte, dass am 10. November weitere Konsolen verfügbar sein werden.“

Zum Thema: Xbox Series X/S: Microsoft spricht über die angepeilten Zielgruppen

In Europa wird die Xbox der neuen Generation ab dem 10. November 2020 erhältlich sein und in zwei unterschiedlichen Versionen ausgeliefert. Die Xbox Series X wird für 499,99 Euro erhältlich sein und sich mit ihrer leistungsstarken Hardware sowie der Darstellung von Spielen in 4K vor allem an Core-Gamer richten.

Für die Gelegenheitsspieler hingegen ist die 299,99 Euro teure Xbox Series S gedacht, die mit einer auf die 1440p-Auflösung zugeschnittenen Hardware und ohne ein optisches Laufwerk ausgeliefert wird.

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren’t successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

— Xbox (@Xbox) September 22, 2020