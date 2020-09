Angebot der Woche: Ubisoft-Shooter zum Schnäppchenpreis

Der nächste Deal im PlayStation Store wurde freigeschaltet. Günstiger verkauft wird eine Woche lang der Shooter "The Division 2" in der Standardversion und als "Die Warlords von New York Edition".

"The Division 2" ist das Angebot der Woche.

Sony hat im PlayStation Store ein weiteres Angebot der Woche freigeschaltet. Günstiger verkauft wird einige Tage lang der Ubisoft-Shooter „The Division 2“, den ihr in der Standardfassung zum Schnäppchenpreis bekommt. Aber auch die „Warlords von New York Edition“ wird günstiger angeboten.

The Division 2 ab 5,09 Euro

Die Standard-Edition von „The Division 2“ kostet im PlayStation Store im Zuge des Deals of the Week nur 5,09 Euro. Jenseits des Sales werden 29,99 Euro fällig. „The Division 2 – Die Warlords von New York Edition“ kostet im Aktionszeitraum 14,99 statt 59,99 Euro. Und benötigt ihr nur die namensgebende Erweiterung, dann seid ihr mit 12,99 statt 29,99 Euro dabei. Die Preise gelten bis zum 1. Oktober 2020.

Nachfolgend haben wir die Produkteinträge im PlayStation Store verlinkt:

„The Division 2“ kam im März 2019 auf den Markt und wurde gut bewertet. Auf Metacritic sorgten 56 Reviews für einen Score von 82. Der User-Score liegt mit einer 6.1 deutlich darunter. Allerdings sind die Meinungen auf der Plattform nicht immer sehr objektiv.

In unserem Test kamen wir damals zu dem Ergebnis: „The Division 2 zeigt sich gegenüber seinem Vorgängers in nahezu allen Punkten überlegen: Ganz, ob Technik, Umfang oder Spielbarkeit – Der zweite Teil dominiert. Der Loot-Shooter kreiert mit konstanten Belohnungen einen extrem guten Spielfluss, bei dem die Spielstunden rasend schnell vergehen.“

Zum Thema

Weitere Schnäppchen im PlayStation Store

Schon am gestrigen Mittwoch berichteten wir von einem umfangreichen Sale, in dessen Rahmen ihr ausgesuchte Spiele aus Japan deutlich günstiger erwerben könnt. Mit dabei sind mehrere „Resident Evil“-Games, aber auch unzählige andere Marken. Unsere Meldung zum „Big in Japan“-Sale findet ihr hier. Zudem können weiterhin die PS Plus-Spiele für September aus dem PS Store geladen werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store