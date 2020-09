NieR Replicant: Trailer und Termin von der TGS

So sieht das Cover von "NieR Replicant" aus.

Das „NieR Replicant“-Remake von Square Enix bekam heute nicht nur einen Trailer verpasst. Auch wurde kurzerhand der Release-Termin enthüllt. Erscheinen wird der Titel demnach am 24. April 2021 für PS4, Xbox One und PC (via Steam). Das Remaster hört auf den kompletten Namen „NieR Replicant ver.1.22474487139“ und beinhaltet unter anderem neu aufgenommene Dialoge und Musikstücke.

Auch als White Snow Edition

Der neue Gameplay-Trailer gewährt einen Einblick in die Welt und die Atmosphäre des Titels. Auch das oben zu sehende Cover des Spiels wurde enthüllt. Ebenso wie die White Snow Edition , die nur für Japan angekündigt wurde und derzeit für eine westliche Veröffentlichung finalisiert wird. Wir werden wahrscheinlich bald mehr über diese Ausgabe erfahren.

Die Neuauflage entsteht beim japanischen Entwicklerstudio Toylogic. Erst kürzlich versprach der verantwortliche Director Yoko Taro, dass wir uns auf weitaus mehr als nur ein simples Remaster freuen dürfen. Beispielsweise wurde „NieR Replicant“ so überarbeitet, dass es auch Fans von „NieR Automata“ anspricht.

Oberstes Ziel war es, das Gameplay in der Neuauflage so zu optimieren, dass sich das Geschehen ausgefeilter anfühlt. In Bezug auf die Kameraperspektive blieb alles beim Alten. Auch die Synchronsprecher des originalen „NieR“ sind wieder ein Teil des Spiels, was zumindest für die wichtigsten Charaktere des Abenteuers gilt.

Zum Thema

In Japan wurde „NieR“ im Jahr 2010 in zwei verschiedenen Versionen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um „Replicant“ und „Gestalt“. Während sich „NieR Replicant“ vor allem an den japanischen Geschmack richtete, orientierte sich das Design von „NieR Gestalt“ eher am Westen, was sich unter anderem am Alter des Hauptcharakters bemerkbar machte.

