Nintendo Switch: Weiterer Insider bestätigt das leistungsstarke Pro-Modell

Nintendo Switch: Erscheint das Pro-Modell 2021?

In den vergangenen Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Nintendo neben der im vergangenen Jahr veröffentlichen Switch Lite ein weiteres Modell des erfolgreichen Systems in der Hinterhand hat.

Hierbei sollen wir es mit einem leistungsstarken Hardware-Upgrade zu tun haben, durch das den Entwicklern und Publishern unter anderem die Möglichkeit geboten wird, ihre Switch-Titel in der 4K-Auflösung darzustellen beziehungsweise anzubieten. Untermauert werden die Gerüchte um die Nintendo Switch Pro aktuell vom als verlässliche Quelle geltenden Insider „Dusk Golem“, der darauf hinweist, dass Nintendo in der Tat an einem 4K-Modell der Switch arbeitet.

„Ich weiß, dass die Gerüchte um die Switch ‚Pro‘ wahr sind. Und der Grund, warum viele Switch-Spiele in letzter Zeit ihre Framerate freigeschaltet haben, besteht darin, über eine einfache Steigerung der Performance zu verfügen“, führte „Dusk Golem“ aus, ohne jedoch weitere Details zur nächsten Hardware-Revision der Switch zu nennen.

Zum Thema: Nintendo Switch: Produktionssteigerung und 4K-Modell im Jahr 2021, so Bloomberg

Erst kürzlich berichtete Bloomberg unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass die Switch Pro auf eine Darstellung von Spielen in der 4K-Auflösung zugeschnitten und im Laufe des Kalenderjahres 2021 veröffentlicht wird. Zudem soll Nintendo die Dritthersteller darum gebeten haben, ihre Spiele bereits auf das neue Modell zuzuschneiden.

Nintendo selbst wollte sich zu den Gerüchten um die Switch Pro bisher nicht äußern.

I know the Switch „Pro“ rumors are true, and the reason a lot of Switch games recently have been keeping their frame rate unlocked is to have an easy performance boost on it. https://t.co/GxODxxWOfB

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 23, 2020