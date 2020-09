Mafia Definitive Edition: Launch-Trailer zum Release des Remakes

"Mafia Definitive Edition" ist auch ein Teil der "Mafia Trilogy".

2K Games und Hangar 13 erinnern mit einem Launch-Trailer an die Veröffentlichung der „Mafia Definitive Edition“. Das Remake, das auf dem namensgebenden Klassiker aus dem Jahr 2002 basiert, kam heute für Konsolen und PC auf den Markt.

Kaufen könnt ihr die „Mafia Definitive Edition“ unter anderem bei Amazon. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge verlinkt:

Zu beachten ist, dass Käufer der „Mafia Trilogy“ das Remake nicht separat erwerben müssen.

Erste Tests veröffentlicht

Zur „Mafia Definitive Edition“ werden seit gestern die internationalen Testwertungen veröffentlicht. Auf Metacritic kommt der Titel basierend auf 21 Reviews auf einen Score von 76

Auch wir haben uns das Remake angeschaut. In unserem Fazit heißt es unter anderem: „Hangar 13 hat bei der Mafia Definitive Edition an genau den richtigen Stellen die Hebel angesetzt. Die Neuauflage des inzwischen 18 Jahre alten Klassikers erweist sich als sehr gelungen und überzeugt – wie schon das Original – mit der konsequenten Inszenierung und der spannenden Geschichte.“

Ähnlich sehen es andere Redaktionen: „Diese Definitive Edition ist ein perfektes Beispiel dafür, was jedes Remake sein sollte. Sie behält die ursprüngliche Handlung, die großartigen Charaktere und den Stil bei, verbessert aber jeden technischen Aspekt, fügt neue Spielmechaniken hinzu (z. B. Nahkampf oder Motorräder) und vertieft die Geschichte. Es fühlt sich immer noch wie ein Martin-Scorsese-Film an“, schreibt beispielsweise Hobby Consolas.

Andere Tester sind skeptischer: „Hanger 13 hat ein wunderschönes Remake eines Action-Klassikers geschaffen, aber der malerischen Stadt Lost Heaven und den Figuren, die sie ihr Zuhause nennen, fehlt es leider an Substanz, was zu einem Abenteuer geführt hat, das so viel mehr hätte sein können“, so Trusted Reviews.

Veröffentlicht wurde die „Mafia Definitive Edition“ heute für PlayStation 4, Xbox One und PC.

