NieR Replicant: White Snow Edition und Vorbesteller-Boni enthüllt

Nachdem gestern der Veröffentlichungstermin von „NieR Replicant“ enthüllt wurde, folgten heute ein paar ergänzende Informationen zu den Editions und Vorbesteller-Boni.

Neben der Standard Edition wird „NieR Replicant“ als sogenannte White Snow Edition veröffentlicht, die exklusiv im Square Enix Store vorbestellt werden kann. Diese Version enthält ein Exemplar des Spiels auf der gewünschten Plattform sowie folgende Inhalte:

„Lunar Tear“ Collector’s Box

Steelbook-Hülle: Mit einem Artwork von Illustrator Koda Kazuma.

Anstecknadelset: Anstecknadeln von Grimoire Weiss, Grimoire Noir und Grimoire Rubrum, präsentiert in einer speziellen Schatulle.

Skriptset: Ein Set bestehend aus sieben Büchern, verpackt in einem Pappschuber. Diese Bücher enthalten das Skript des Spiels. Jedes Buch ist mit einem Artwork von Character Designer Akihiko Yoshida verziert. Nur auf Englisch verfügbar.

Soundtrack-CD-Set: Eine Sammlung bestehend aus zwei Discs. Die erste CD enthält speziell für dieses Set neu arrangierte Stücke für „NieR Replicant ver.1.22474487139…“. Die zweite Disc glänzt mit besonderen, unter Leitung von Keiichi Okabe neu arrangierten Titeln, die exklusiv in der White Snow Edition enthalten sind. Das Set befindet sich in einer exklusiven Verpackung, für deren Design Grimoire Weiss Pate stand.

Darüber hinaus sind für jede Plattform eine Reihe an Vorbestellerboni verfügbar (vom jeweiligen Händler abhängig):

PlayStation 4: Alle Editionen enthalten ein dynamisches Design und ein Avatar-Set für PlayStation 4. Vorbesteller erhalten außerdem einen digitalen Mini-Soundtrack mit einzelnen Tracks der CD-Sammlung aus der White Snow Edition.

Xbox One: Vorbesteller erhalten einen digitalen Mini-Soundtrack mit einzelnen Tracks der CD-Sammlung aus der White Snow Edition.

Steam: Alle Editionen enthalten eine besondere digitale Wallpaper-Sammlung. Vorbesteller erhalten außerdem einen digitalen Mini-Soundtrack mit einzelnen Tracks der CD-Sammlung aus der White Snow Edition.

„NieR Replicant ver.1.22474487139…“, so der komplette Name, wird am 23. April 2021 für PlayStation 4, Xbox One sowie für PC (Steam) auf den Markt gebracht.

