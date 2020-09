Call of Duty Black Ops Cold War: Enthüllung der Zombies in dieser Woche

In Kürze werdet ihr in Erfahrung bringen können, wie die Zombies in "Call of Duty Black Ops Cold War" in Erscheinung treten werden. Dieser Modus wird am kommenden Freitag vorgestellt.

"Call of Duty Black Ops Cold War" kommt im November auf den Markt.

Nachdem in den vergangenen Wochen die Kampagne und die Multiplayer-Modi von „Call of Duty Black Ops Cold War“ vorgestellt wurden, folgt in Kürze die Enthüllung der Zombies. Auf Twitter gab Activision heute bekannt, wann ihr mit der Präsentation dieser Komponente rechnen könnt.

Die offizielle Enthüllung der Zombies in „Call of Duty Black Ops Cold War“ wird demnach am Mittwoch, dem 30. September 2020 um 19 Uhr unserer Zeit erfolgen. Veröffentlicht werden soll die Zombie-Vorstellung auf dem offiziellen Youtube-Kanal der „Call of Duty“-Reihe.

Beta startet bald

Activision zeigte schon zu Beginn des Monats den Mehrspielermodus von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ , bevor am vergangenen Wochenende ein exklusiver PS4-Alpha-Test stattfand. Der Publisher betonte am heutigen Montag ergänzend, dass die Alpha „die am meisten heruntergeladene PS4-Alpha- oder Beta-Version in der Geschichte von Call of Duty“ sei.

Die Beta von „Call of Duty Black Ops Cold War“ startet am 8. Oktober 2020. Vorbesteller der PS4-Version können zuerst in die Schlachten eintauchen, gefolgt von allen anderen PS4-Spielern am 10. Oktober 2020. Vorbesteller auf den anderen Plattformen sind ab dem 15. Oktober 2020 an der Reihe, bevor die Open Beta am 17. Oktober 2020 in die Wege geleitet wird. Die vollständige Terminplanung findet ihr hier.

„Call of Duty Black Ops Cold War“ wird als die direkte Fortsetzung des ursprünglichen „Black Ops“ beschrieben und soll am 13. November 2020 für PC und Konsolen auf den Markt gebracht werden.

Die Kampagne, die von Raven Software entwickelt wird, ist in den 1980er Jahren angesiedelt und lässt euch an der Seite von Woods, Mason und Hudson in Ostberlin, Vietnam, der Türkei, im sowjetischen KGB-Hauptquartier und in anderen Städten kämpfen. „Cold War“ wird ebenfalls Inhalte mit dem Free-2-Play-Shooter „Call of Duty Warzone“ teilen, so wie es derzeit bei „Modern Warfare“ der Fall ist.

