Crash Bandicoot 4: Special-Reihe zum Launch mit Gewinnspiel und Retro-Einblicken

"Crash Bandicoot 4 It’s About Time" kommt am 2. Oktober 2020 auf den Markt. Doch auf welche Abenteuer wird euer Lieblings-Beuteldachs geschickt? In den kommenden zwei Wochen werden wir uns näher mit der Reihe befassen.

"Crash Bandicoot 4 It’s About Time" lädt einmal mehr zu verrückten Abenteuern ein.

Mit „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ kehrt am 2. Oktober 2020 der Beuteldachs auf die Current-Gen-Konsolen zurück. Sein erneuter Einsatz ist zwingend notwendig, denn Neo Cortex und N. Tropy stiften einmal mehr Ärger, der Crash und Coco durch das gesamte Multiversum führt.

Bis zum Launch des Spiels möchten wir euch mit einer Reihe von Specials begleiten. Wir werfen einen Blick auf die Anfänge der Serie, stellen euch die besten Spielabschnitte der bisherigen Games vor und schildern euch unsere Eindrücke von der im PlayStation Store für Vorbesteller erhältlichen Demo. Auch ein Gewinnspiel könnt ihr erwarten. Womit wir bereits beim ersten Thema wären.

Gewinnspiel

Im Laufe unserer Special-Reihe zum Launch von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ veranstalten wir ein Gewinnspiel. Was es zu gewinnen gibt, erfahrt ihr rechtzeitig in einer gesonderten Meldung.

Das haben wir in der Demo erlebt

Seit dem 16. September 2020 ist exklusiv für Digital-Vorbesteller von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ eine Demo zum Plattformer verfügbar. Gemeinsam mit dem frechen Beuteldachs haben wir uns diese für euch genauer angeschaut. Und soviel sei vorab verraten: Fans der einstigen PlayStation-Ikone dürften um dieses Spiel kaum herumkommen.

Doch was hat die Vorabversion inhaltlich zu bieten und welchen Eindruck hinterlässt sie? Am 24. September 2020 berichten wir mehr darüber.

Zum Artikel: Crash Bandicoot 4: Unsere Erfahrungen mit der Demo

Rückblick auf die Anfänge der Serie

In unserem Special vom 26. September 2020 werfen wir einen Blick auf die Wurzeln der Serie, die 1996 ihren Anfang nahm und inzwischen auf mehr als 40 Millionen verkaufte Exemplare kommt.

Das neue Abenteuer knüpft an der Handlung der Ur-Trilogie an. Diesen Umstand möchten wir nutzen, um gemeinsam mit euch auf die Anfänge der Serie zurückzublicken, die nicht nur für Sonys PlayStation 1, sondern vor allem für das Entwicklerstudio Naughty Dog von besonderer Bedeutung sein sollte.

Zum Artikel: Crash Bandicoot: Die Geburt einer PlayStation-Ikone

Crash Bandicoot, das erste PlayStation-Maskottchen

Ein offizielles PlayStation-Maskottchen gab es zwar nicht, allerdings kam Crash Bandicoot als inoffizielles Aushängeschild zum Einsatz. Schon im Jahr 1996 wurde der erste Teils für die damals aktuelle PS1 veröffentlicht. Und auch Jahrzehnte später verbinden Spieler die Reihe oft mit der PlayStation – trotz der Tatsache, dass die „Crash Bandicoot“-Games kein Exklusivprojekt blieben.

In unserem Special vom 28. September 2020 blicken wir noch einmal in die Zeit zurück, in der „Crash Bandicoot“ als inoffizielles PlayStation-Maskottchen etabliert wurde.

Zum Artikel: Crash Bandicoot: Das erste und fast vergessene PlayStation-Maskottchen

Die besten Level der Jump’n’Run-Reihe

Was wäre ein Jump’n’Run ohne unterhaltsame Spielabschnitte? Doch welche Level der Reihe blieben uns besonders in Erinnerung? Am 30. September 2020 werden wir uns diesem Thema widmen. In den Kommentaren könnt ihr uns an diesem Tag verraten, welche Level der „Crash Bandicoot“-Reihe euch besonders in Erinnerung blieben.

Unser Test zu Crash Bandicoot 4

Am 2. Oktober 2020 läuten wir zum Launch von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ das Finale unserer Special-Reihe ein. Wir sind bereits fleißig damit beschäftigt, uns das neue Abenteuer von Crash anzuschauen. In unserem ausführlichen Review werden wir euch verraten, was wir in den Gameplay-Stunden erlebt haben.

Falls ihr nicht so recht wisst, was euch mit „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ erwartet: Auch im neuen Spiel sorgen Neo Cortex und N. Tropy für einen Großangriff. Allerdings ist das neue Abenteuer deutlich umfangreicher und schickt euch in ein komplettes Multiversum. Im neuen Spiel sind Crash und Coco entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können.

Kaufen könnt ihr „Crash Bandicoot“ unter anderem bei Amazon und im PlayStation Store.

Solltet ihr neue und mehr spielbare Charaktere, andere Dimensionen und übertriebene Bosse erwarten, dann könnte das neue Crash-Abenteuer das Spiel eurer Wahl sein. Einen kleinen Einblick gewährt der kürzlich veröffentlichte Trailer:

Falls ihr in Vorbereitung auf den Launch mehr über „Crash Bandicoot 4 It’s About Time“ in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick auf unsere bisherigen Meldungen zum Spiel. Verschiedene Videos warten auf euch, aber auch zahlreiche Details, die in den vergangenen Wochen zum neuen Abenteuer geteilt wurden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Crash Bandicoot 4: It's About Time