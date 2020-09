Demon’s Souls: 4K bei 60FPS laut Digital Foundry nicht zu erwarten

Im Rahmen einer ausführlichen Performance-Analyse nahmen sich die Redakteure von Digital-Foundry dem neuesten Gameplay-Material von "Demon's Souls" an. Wie es unter anderem heißt, sollten wir nicht mit einer Darstellung in 4K und 60FPS rechnen.

"Demon's Souls" erscheint zum Launch der PS5.

Zu den vielversprechendsten Launch-Titeln der PlayStation 5 dürfte zweifelsohne das Remake zum düsteren Action-Rollenspiel „Demon’s Souls“ gehören.

Die Neuauflage entsteht aktuell bei den Remaster-Experten von Bluepoint Games und wurde im Rahmen des letzten PS5-Games-Showcase in Form eines ersten Gameplay-Trailers präsentiert. Für die Technik-Experten von Digital Foundry Grund genug, sich das besagte Material einmal zur Brust zu nehmen und der technischen Umsetzung von „Demon’s Souls“ auf den Zahn zu fühlen. Wie es unter anderem heißt, sollten wir nicht mit einer Darstellung in 60 Bildern in der nativen 4K-Auflösung rechnen.

Zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi geplant?

Stattdessen liefen die gezeigten Spielszenen laut Digital Foundry zwar in 60 Bildern die Sekunde, die Auflösung betrug allerdings „nur“ 1440p. Weiter heißt es, dass in der finalen Version von „Demon’s Souls“ mit zwei unterschiedlichen Grafk-Modi zu rechnen ist: Der Performance-Modus war demnach im ersten Gameplay-Trailer zu sehen und zaubert das Remake in 1440p und 60FPS auf den Bildschirm.

Darüber hinaus wird laut Digital Foundry ein Visual-Modus an Bord sein, der 30 Bilder die Sekunde in der nativen 4K-Auflösung liefert. Weitere Details zu diesem Thema entnehmt ihr der angehängten Performance-Analyse von „Demon’s Souls“. Beachtet aber bitte, dass die technischen Angaben von Digital-Foundry bisher nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

Das Remake zu „Demon’s Souls“ wird hierzulande pünktlich zum Launch der PlayStation 5 am 19. November 2020 veröffentlicht.

