The Last of Us Part 2: Multiplayer von offizieller Seite angedeutet?

Könnte der Multiplayer zu "The Last of Us: Part 2" in den kommenden Monaten angekündigt werden? Ein frisch veröffentlichter Tweet von Naughty Dogs Neil Druckmann heizt die Spekulationen an.

"The Last of Us: Part 2" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Monate vor dem offiziellen Release wiesen die Entwickler von Naughty Dog darauf hin, dass der ursprünglich geplante Multiplayer zu „The Last of Us: Part 2“ nicht zum Launch des Survival-Adventures veröffentlicht werden kann.

Eine Begebenheit, die die verantwortlichen Entwickler von Naughty Dog mit der Tatsache begründeten, dass der Multiplayer schlichtweg zu ambitioniert ausfiel, um ihn pünktlich zum Release von „The Last of Us: Part 2“ fertigzustellen. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass Naughty Dog das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen beziehungsweise veröffentlichen könnte.

Neil Druckmann mit einer mysteriösen Andeutung

Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell Naughty Dogs Neil Druckmann, der sich via Twitter mit einer geheimnisvollen Nachricht zu Wort meldete. Ohne näher ins Detail zu gehen, sprach Druckmann von „einer anderen Sache, die die Wartezeit wert sein wird“. Spekuliert wird, dass sich Druckmann hier in der Tat auf die Mehrspieler-Komponente von „The Last of Us: Part 2“ beziehen könnte.

„Vielen Dank an all die wunderbaren Fans für einen unglaublichen The Last of Us Day! Eure Positivität und Liebe ist unglaublich inspirierend. Oh… und wegen der anderen Sache… habt etwas Geduld. Das Ganze wird es wert sein“, so Druckmann im besagten Tweet.

Neben dem Multiplayer geisterte zuletzt auch eine mögliche PlayStation 5-Umsetzung von „The Last of Us: Part 2“ beziehungsweise ein entsprechendes technisches Upgrade durch die Gerüchteküche. Sollten konkrete Details von offizieller Seite folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

