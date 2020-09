Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Season 6 mit neuen Inhalten gestartet – Trailer

Am heutigen Dienstag Morgen startete die sechste Season von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone". Der offizielle Changelog liefert Details zu den neuen Inhalten.

"Call of Duty: Modern Warfare" startet in die sechste Season.

Wie vor ein paar Tagen bereits angekündigt, startet am heutigen Dienstag Vormittag die mittlerweile sechste Season zu „Call of Duty: Modern Warfare“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“.

Bevor ihr loslegen dürft, wird auf der PlayStation 4 zunächst ein rund 19,3 Gigabyte großer Download vorausgesetzt. Hinzukommen das „Compatibility Pack“ mit einer Downloadgröße von 7,8 Gigabyte sowie das „Survival Pack“, das einen 5,8 Gigabyte großen Download mit sich bringt. Wurden alle Downloads erfolgreich absolviert, dürft ihr euch auf die neuen Inhalte der sechsten Season freuen.

Neue Operatoren, Multiplayer-Karten und mehr

Unter den neuen Inhalten befinden sich unter anderem die beiden neuen Operatoren Farah und Nikolai, mit denen die Entwickler von Infinity Ward für frischen Wind sorgen möchten. Auch diejenigen unter euch, die auf der Suche nach einer neuen Map sein sollten, kommen auf ihre Kosten und werden in „Call of Duty: Modern Warfare“ mit gleich vier frischen Karten bedacht, die alle Gruppengrößen abdecken.

Zum Thema: Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Playlist-Updates mit Gunfight 3v3 Snipers und mehr

Ebenfalls mit von der Partie ist natürlich ein neuer Battle-Pass, der im Rahmen der sechsten Season geboten wird und es euch ermöglicht, allerlei Belohnungen freizuschalten. Abgerundet wird die sechste Season von neuen Modi, Herausforderungen und Waffen. Den kompletten und sehr umfangreichen Changelog, in dem ausführlich auf die neuen Inhalten eingegangen wird, findet ihr auf der offiziellen Website. Ergänzend dazu stimmt euch ein Trailer auf den Content ein.

„Call of Duty: Modern Warfare“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ sind für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

