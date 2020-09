Spider-Man Miles Morales: Erlaubt Savegame-Transfer von PS4 auf PS5

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint für PS4 und PS5.

Spieler, die zuerst die PS4-Version von „Spider-Man: Miles Morales“ erwerben und später mit einem Upgrade auf die PS5-Fassung umsteigen, müssen nicht auf ihren Speicherstand verzichten. Dieser kann nach dem Upgrade auf die PS5-Version weiterhin genutzt werden. Darauf verwies James Stevenson, Community Director bei Insomnaic Games, in den sozialen Medien.

Zunächst stellte ein Twitter-User die Frage: „Werden Speicherdaten auf die PS5 transferiert, wenn ich Miles Morales von der PS4-Version upgrade?“ Die kurze und knappe Antwort von Stevenson lautete: „Jup“.

Einzelheiten stehen noch aus

Die technischen Hintergründe ließ er offen. Stevenson machte also keine Angaben dazu, ob Spieler PlayStation Plus abonnieren müssen, um diese Funktion nutzen zu können, was normalerweise für die Nutzung von Cloud-Saves erforderlich ist. Es wäre allerdings eine Option.

Dass die Kompatibilität der Speicherstände keine Selbstverständlichkeit ist, verdeutlichte eine Ankündigung zu „Yakuza Like a Dragon“. Im Laufe des Vormittags gaben die Entwickler bekannt: „Die Speicherdaten können nicht zwischen der PS4- und der PS5-Version des Spiels übertragen werden.“ Gründe wurden nicht genannt.

Auch beim Remaster von „Spider-Man“ wurde die Inkompatibilität der Speicherdaten vor nicht allzu langer Zeit bestätigt. Nachdem angekündigt wurde, dass das Standalone-Abenteuer neben der PS4-Version auch für die PS5 erhältlich sein wird, verwies Insomniac Games darauf, dass das Remaster keine Übertragung der Speicherdaten unterstützt. In der Begründung war von unterschiedliche Trophäenlisten die Rede.

„Spider-Man: Miles Morales“ zählt zu den Launch-Titeln der PS5. Erscheinen wird die neue Konsole am 19. November 2020 zum Preis von 399,99 Euro (Digital Edition) und 499,99 Euro (Basis-Version). Vorbestellungen sind momentan nicht möglich. Und es sieht nicht danach aus, dass sich an dieser Situation in absehbarer Zeit etwas ändern wird.

